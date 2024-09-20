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中國
2024-09-20 12:15:38

真主黨傳呼機爆炸上千傷亡　外交部：反對侵犯黎巴嫩主權

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外交部發言人林劍。

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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）17日發生成員使用傳呼機爆炸事件，造成上千死傷，其中傳呼機遭指疑來自設於新北市的「金阿波羅股份有限公司」。對此，中國外交部回應，中方反對任何侵犯黎巴嫩主權和安全的行為。

台灣金阿波羅（Gold Apollo）18日澄清，其傳呼機是由其匈牙利合作夥伴BAC諮詢有限公司（BAC Consulting KFT）生產後，再貼上金阿波羅授權的商標銷售的；然而BAC公司的CEO卻稱自己只是中間人，不會製造傳呼機，且法律文件顯示，她似乎是該間公司唯一的員工，因此BAC恐怕只是空殼公司。

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傳呼機應為出口後遭改裝

中國外交部發言林劍今日表示，中方高度關注相關的事件，反對任何侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，對事件可能引發地區的緊張局勢升級表示擔憂。中方呼籲有關各方切實維護中東地區和平與穩定。

在台灣，經濟部則是在18日表示，經向報道提及的廠商了解後，廠商說明該傳呼機的製造與組裝都在台灣完成，傳呼機僅有接收功能，內裝電池容量約為一般3號電池，無爆炸造成死傷可能。經濟部強調，該公司檢視媒體及圖片後，認為是否為該公司的產品頗有疑問，並判斷傳呼機應為出口後遭改裝。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

黎巴嫩真主黨成員的傳呼機在全國各地同時爆炸，造成逾千人受傷(X) 黎巴嫩真主黨成員的傳呼機在全國各地同時爆炸，造成逾千人受傷(X) 黎巴嫩真主黨成員的傳呼機在全國各地同時爆炸，造成逾千人受傷(X) 黎巴嫩真主黨成員的傳呼機在全國各地同時爆炸，造成逾千人受傷(X) 真主黨 真主黨

 
 
 