真主黨傳呼機爆炸上千傷亡　外交部：反對侵犯黎巴嫩主權

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）17日發生成員使用傳呼機爆炸事件，造成上千死傷，其中傳呼機遭指疑來自設於新北市的「金阿波羅股份有限公司」。對此，中國外交部回應，中方反對任何侵犯黎巴嫩主權和安全的行為。

台灣金阿波羅（Gold Apollo）18日澄清，其傳呼機是由其匈牙利合作夥伴BAC諮詢有限公司（BAC Consulting KFT）生產後，再貼上金阿波羅授權的商標銷售的；然而BAC公司的CEO卻稱自己只是中間人，不會製造傳呼機，且法律文件顯示，她似乎是該間公司唯一的員工，因此BAC恐怕只是空殼公司。