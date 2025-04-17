真・一件不留｜貴州超市執笠清貨　逾500架購物車被盜(有片)

內地貴州有超市執笠，大減價要錢唔要貨，不過民眾將「清貨」當「任取」，竟竟然連店方的大型購物車都帶回家，令超市逾500輛購物車被一掃而光，最終要報警處理。

綜合《大皖新聞》、《新京報》等內地媒體報道，貴陽花果園大街的永輝超市分店因結業進行清貨大減價，吸引大量民眾搶購。但超市於周一(14日)發公告「溝通函」表示「我超市閉店清倉期間丟失購物車500餘輛，在查監控期間發現為附近居民每日購物推出超市未歸還」，還提到，由於購物車數量多且價值高，公司已報警處理，煩請物業幫忙通知各單元居民盡快將購物車歸還至超市出口處。該店目前已永久閉店。超市員工翌日表示，事發後，公司主動聯系物業方對周邊社區展開排查，目前已經成功找回30餘輛購物車。