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2025-04-17 11:33:00

真・一件不留｜貴州超市執笠清貨　逾500架購物車被盜(有片)

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真・一件不留，貴州超市執笠清貨，逾500架購物車被盜。(微博)

真・一件不留，貴州超市執笠清貨，逾500架購物車被盜。(微博)

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內地貴州有超市執笠，大減價要錢唔要貨，不過民眾將「清貨」當「任取」，竟竟然連店方的大型購物車都帶回家，令超市逾500輛購物車被一掃而光，最終要報警處理。

綜合《大皖新聞》、《新京報》等內地媒體報道，貴陽花果園大街的永輝超市分店因結業進行清貨大減價，吸引大量民眾搶購。但超市於周一(14)發公告「溝通函」表示「我超市閉店清倉期間丟失購物車500餘輛，在查監控期間發現為附近居民每日購物推出超市未歸還」，還提到，由於購物車數量多且價值高，公司已報警處理，煩請物業幫忙通知各單元居民盡快將購物車歸還至超市出口處。該店目前已永久閉店。超市員工翌日表示，事發後，公司主動聯系物業方對周邊社區展開排查，目前已經成功找回30餘輛購物車。

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超市指，在查監控期間發現為附近居民每日購物推出超市未歸還。(微博) 超市指，公司主動聯系物業方對周邊社區展開排查，目前已經成功找回30餘輛購物車。(微博) 超市於周一(14日)發公告「溝通函」。(微博)

網民：居民素質堪憂

超市員工指出，永輝超市高度重視門店資產及公共秩序管理，針對此次購物車丟失事件，已第一時間報警並積極配合警方調查，同時，呼籲廣大市民共同維護公共設施。

事件曝光後，引起網民一面倒批評帶走購物車行為，紛紛留言批評：「這不是丟幾輛，是500多輛，周邊素質差的人這麽多哇」、「居民素質堪憂」、「素質太差了吧，這和搶有甚麽區別」、「那些把購物車也推回家的，家人也不羞愧嗎」、「嚴格來說，這是盜竊」、「也不是丟車，這是丟人啊！超市購物車挺貴的，一輛200500輛就是10多萬。不能方便了自己為難了別人。」。

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