睇棟篤笑當眾摸演員大腿　23歲內地男被拘留

內地遼寧瀋陽一間劇場近日發生一宗猥褻事件，一名23歲男子在觀看脫口秀（棟篤笑）表演時，竟當眾觸摸台上女演員大腿底，最終遭當地警方依法處以行政拘留10日。

受害者為內地知名單口喜劇演員

綜合內地媒體報道，有網傳影片顯示，13日下午，瀋陽波波笑劇場旗下的脫口秀演員于姓女子在表演過程中在台上行走時，台下23歲的任姓男子突然伸手，當眾觸摸她的大腿底。遭到猥褻的于女十分震驚，憤怒地看向觀眾席。

據報道，事發後，現場其他觀眾立即報警處理。當地警方到場後將涉事男子帶走調查。經查，該名男子因違反《治安管理處罰法》第44條，構成「在公共場所當眾猥褻他人」，最終被處以行政拘留10日的處分。

據公開資料，受害者于女為內地知名單口喜劇演員，在網上擁有超過200萬粉絲，2021年至今主持過小劇場演出超過2000場。

據內地媒體「極目新聞」21日報道，于女演出時時常有「女性觀眾免費摸腿」的互動環節，不少演出中跟觀眾互動時，會說摸腿的梗，比如說「咱多少人是奔著摸腿來的」。不過于女在台上多次「敬告」男性觀眾：「男孩不能摸」。