睡得再多都是「在噩夢中度過」！搜狐CEO張朝陽：建議大家少睡

曾提倡「4小時睡眠法」的內地互聯網平台「搜狐」創辦人、董事局主席兼行政總裁張朝陽，昨日再談睡眠心得，在一場直播中表示，「我建議大家少睡。能睡6個小時最好，如果能睡4個小時就是perfect(完美)」，因為「睡多了對人是一種傷害」，多睡的時間都是「在噩夢中度過」。

張朝陽解釋，進入睡眠後，首兩個小時是「深度睡眠」；入睡兩個半至3小時後，「大腦就開始做各種噩夢」，因為睡著後「失去理智、失去理性控制的時候，我們非常容易陷入恐懼，但是我們並不知道」，噩夢還會不斷放大，故經常覺得睡得不好，原因就在這裡——「我們睡完3小時之後，後邊的3個小時到4個小時，我們在惡夢中度過，起來之後就會特別難受，很累」。張朝陽建議大家少睡，又認為睡得多是一種傷害，「我拒絕被傷害，所以我就睡得少」。

張朝陽曾建議只睡4小時

去年8月，張朝陽在一場直播中直言，不認同中醫幾點幾點器官排毒的理論，認為應該少睡覺，「睡太多不好」，但要早睡早起。他更提出，每天只需睡4小時，即校鬧鐘在入睡2小時後叫醒自己，離開床舖，徹底清醒，1小時後再睡2小時，強調「效果特別好」，又稱「你看我狀態很好」，還建議大家都試一試。

網民：做噩夢是你自己的問題好不好

「每天只睡4小時」相對於大眾固有認知的「每天睡7至8小時」，無異於「自殺」，當時已引起廣泛熱議。今次的「噩夢論」也再次登上微博熱搜。有網民質疑，「做噩夢是你自己的問題好不好」、「他不會以為人人都和他一樣每天做噩夢睡不好覺吧」，又指「我做噩夢的次數也不超過10次，而且也不是非常恐怖」、「你可以自己只睡4個小時，但別建議大家都只睡4個小時」、「不做虧心事，不怕鬼敲門」。

還有網民貼出張朝陽曾在一場活動中打瞌睡的照片，並揶揄「我建議你不要建議」、「我建議張朝陽不睡覺」、「你是想讓人猝死減少人口嗎」。