知名羽絨服新品走「東北大媽風」 網民揶揄：時尚的盡頭是東北

加拿大羽絨服品牌「加拿大鵝」(Canada Goose)近日推出的一款女裝雙面羽絨外套和頭巾，引起不少微博網民討論。根據加拿大鵝網站，該兩款產品以亮眼黃色配搭彩色花團圖案，分開來看沒有很大問題，但模特兒示範頭巾時，將該款羽絨和頭巾同時穿上身，霎時變成穿著鮮艷「東北花布」的「東北大媽」！

有網民揶揄，「加拿大鵝這次的設計師是個東北銀(人)吧」、「我永遠不懂時尚」、「時尚的盡頭是東北」、「東北表示，俺們那疙瘩不用這屎黃色」、「咱披個棉被是不是更好看」、「國外品牌的設計師仿佛對中國審美有甚麼誤會」、「這是要進軍東北市場了」、「這在東北也賣不出去的」、「東北人類觀察員表示這不是東北女銀風格」。

網民：感覺又在「乳化」的邊緣了

有網民就認為，「怎麼找這麼個模特？尼瑪我覺得真不太好看」，還稱「怎麼感覺加拿大鵝又在乳化(辱華)的邊緣了」。但其他網民表示，「不是模特的問題，誰穿都難看」、「去掉頭巾換條褲子還可以」。

根據加拿大鵝網站，涉事頭巾和羽絨外套均為限量版，分別售1,500元(人民幣，下同)及9,500元，有4種款色選擇，其中一款黑色的也配搭了彩色花團。有內地網媒引述加拿大鵝旗艦店客服稱，該系列並非借鑒「東北風」，而是「採用前衛的圖案、鮮艷的印花和色彩拼搭，彰顯了品牌經典雋永的設計以及對可持續時尚的承諾」。