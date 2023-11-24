短裙黑絲冒充外賣員擺拍 美團怒告4女網紅

有內媒昨日(23日)引述美團外賣業務相關負責人報道，美團外賣將對4名冒充騎手作虛假擺拍、惡意造謠的內地網紅提起訴訟，並要求對方向外賣員群體道歉及賠償損失，以維護外賣騎手群體權益。 被起訴的4名網紅中，包括早前因冒充女性外賣員擺拍而引發巨大爭議的社交媒體賬號「小逗逗」；另外3名被起訴的網紅則分別為社交媒體賬號「萌妹禦姐控」、短視頻賬號「蘇蘇在送餐」及「寶兒琪琪格」。這種冒充外賣員進行擺拍的女網紅，被網民戲稱為「外賣媛」。

被指「新型賣淫模式」 公安斥不實 網紅「小逗逗」本月初拍攝多組女性身穿外賣制服、絲襪或短裙送外賣的影片和照片，在網上大量流傳，被不少自媒體解讀為「新型賣淫模式」，一度衝上多個平台熱搜。其後海南瓊中公安介入調查後，公佈「外賣1400元牛雜湯提供非法服務」為不實信息。 此外，「萌妹禦姐控」冒充美團車手，拍攝穿着車手制服、短裙絲襪等暴露衣著照片，在網上傳播；「蘇蘇在送餐」長期冒充美團車手，穿着車手制服、超短褲、絲襪，拍攝發佈數十條虛假送餐影片博取流量，嚴重損害騎手形象。