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中國
2023-11-24 17:21:35

短裙黑絲冒充外賣員擺拍 美團怒告4女網紅

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短裙黑絲冒充外賣員擺拍 美團怒告4女網紅

短裙黑絲冒充外賣員擺拍 美團怒告4女網紅

有內媒昨日(23)引述美團外賣業務相關負責人報道，美團外賣將對4名冒充騎手作虛假擺拍、惡意造謠的內地網紅提起訴訟，並要求對方向外賣員群體道歉及賠償損失，以維護外賣騎手群體權益。

被起訴的4名網紅中，包括早前因冒充女性外賣員擺拍而引發巨大爭議的社交媒體賬號「小逗逗」；另外3名被起訴的網紅則分別為社交媒體賬號「萌妹禦姐控」、短視頻賬號「蘇蘇在送餐」及「寶兒琪琪格」。這種冒充外賣員進行擺拍的女網紅，被網民戲稱為「外賣媛」。

 

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被指「新型賣淫模式」  公安斥不實

網紅「小逗逗」本月初拍攝多組女性身穿外賣制服、絲襪或短裙送外賣的影片和照片，在網上大量流傳，被不少自媒體解讀為「新型賣淫模式」，一度衝上多個平台熱搜。其後海南瓊中公安介入調查後，公佈「外賣1400元牛雜湯提供非法服務」為不實信息。

此外，「萌妹禦姐控」冒充美團車手，拍攝穿着車手制服、短裙絲襪等暴露衣著照片，在網上傳播；「蘇蘇在送餐」長期冒充美團車手，穿着車手制服、超短褲、絲襪，拍攝發佈數十條虛假送餐影片博取流量，嚴重損害騎手形象。

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「寶兒琪琪格」在8月因擺拍「女車手深夜被盜車後大哭」而引發公眾關注，其後湖南懷化公安亦介入調查，以涉嫌編造發佈虛假信息擾亂公共秩序對其行政拘留。

抹黑女車手形象 構成安全威脅

美團外賣相關負責人稱，這類為了流量而惡意編造的網絡段子、虛假信息，很容易誤導公眾，部分影片抹黑女性車手群體形象，並對該群體的送單安全帶來威脅，公司將通過法律手段維護廣大車手權益，今後也將聯同公安機關、網信部門及網絡內容發佈平台，共同對此類惡意傳播虛假信息、擾亂社會治安的行為進行打擊。

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