短褲女景區餵食野生獼猴慘遭掌摑　景區：已每天廣播禁止餵食　若受傷可向保險公司理賠

內媒報道，前日（26日）在江蘇省蘇州市一名女子與朋友到景區遊玩，其後看見一隻猴子坐在欄杆上，後將手上零食作餵食，竟然野生獼猴慘遭掌摑，當場呆在原地。 根據內媒轉載影片所示，猴子當時坐在欄杆上，旁邊有不少遊客在圍觀，一名穿著短褲的女子手上正拿著一盒零食，她看猴子可愛故去餵食，但短褲女把零食放到欄杆上，猴子就衝了過來，快速的掌摑短褲女一巴。

景區：已每天廣播禁止餵食 其後景區工作人員回應，他們每天都廣播禁止遊客餵食野生獼猴，又稱「餵食很容易刺激到獼猴，讓獼猴認為遊客想攻擊牠，從而有自衛的行為。」 工作人員也強調，獼猴畢竟是野生動物，不能隨便餵食，「遊客太多的話，也容易讓獼猴緊張。」此外，工作人員指，如果遊客受傷了的話，門票有包含保險，有打狂犬病疫苗的話，可以向保險公司理賠。 短褲女回應：聽不到有廣播 昨日（27日），景區餵猴子被掌摑的短褲女發影片回應，指自下山時，看到一群人在餵，手裡剛好有東西就拿過去了，沒想到猴子突然扇過來，沒有被抓傷只是有點疼。