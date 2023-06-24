石家莊網紅斑頭雁遭踢斷頸椎身亡　遊客辯稱「牠嚇到孩子」

內地河北石家莊一處景區內有一隻在網路上很有名的「網紅」斑頭雁，然而，近日有網友發布影片表示這隻斑頭雁被造訪的遊客一腳踢中要害，不幸身亡。至於遊客出腳踹牠的原因，竟只是「牠嚇到孩子了」，事件曝光後引發民眾憤怒，網友呼籲政府應加強相關法規，提高對虐待動物行為的罰則。

遊客辯稱「對女兒產生威脅」

陸媒《觀察者網》報道，對斑頭雁施暴的遊客一家人，他們全家22日來到景區散步，斑頭雁出現在他們附近，女童疑似因此受到驚嚇，家人就一腳朝着斑頭雁踹過去。

據網傳影片，斑頭雁被踹中脖子後倒在地上，奄奄一息。一旁疑似是施暴的婦女理直氣壯地辯稱「牠嚇到我妹妹（女兒）了，對我妹妹產生威脅了」。拍攝影片的男子回應稱「牠怎麼可能有威脅」並質問為什麼要踢斑頭雁，女子只是不停地表示「我妹妹對這個產生恐懼了！」「牠嚇到孩子了！」