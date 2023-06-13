研推廣至高中 台大學設心理假期

生活壓力山大，分分鐘壓力爆煲，台灣的校園更不時傳出學生自殘或輕生的消息，令社會愈加關注精神健康問題。當地最少有4間大學已先後設有「心理假」，不用「醫生紙」就請假，有學生更推動在高中及以下實施「心理假」。有上班族吐糟，認為返工面對的壓力更大，更需要「心理假」，惟有人力資源業界指職場「心理假」可行性不高。

台灣的國立中山大學、國立師範大學、成功大學及實踐大學現時已設「心理假」，學生每學期可請3至5天的假期，不用醫學證明，旨在照顧學生的心理狀態。衛福部兒童及少年福利與權益推動小組委員、台南二中學生梁朝勛，早前已提請教育部，把「心理假」擴展至高中及以下學生，以彌補中學輔導資源不足。據悉，當局正諮詢專家學者、團體、教師及家長等意見。