破地獄｜山東殯儀館請人面試 要在遺體冷藏室待10分鐘 月薪更嚇怕人

綜合內媒報道，山東乳山市人力資源和社會保障局本月6日發佈招聘信息，乳山市殯葬事務服務中心招聘遺體冷藏室管理人員一人，要45歲以下；限男性；具有初中及以上學歷，專業不限；24小時輪班等。申請應聘需要先接受現場測試，求職者要在遺體冷藏室逗留10分鐘，合格方可進入面試階段。此一現場測試要求，即引起不少網民談論，好奇為何有此門檻。

每月只有2200人民幣還需夜班

乳山市殯葬事務服務中心工作人員回應稱，「這只是一個考試方法，因為有的人比較忌諱或者害怕，他呆不了那麼長時間，但是我們工作又需要要求一個人呆超過10分鐘。」所以有此現場測試，首先篩選掉不合適的人。

不過，這職位更「冷冰冰」的是其待遇，每月只有2200人民幣。乳山鑫蜜客人力資源有限公司工作人員表示，「工資是扣完五險之後2200元，還有夜班費，沒有編制。」

網民批「上班後怨氣比鬼還重」

網民對於這職位的薪金反應強烈，「沒上過班吧，上班之後我的怨氣比鬼還重。」、「22000我可以抱著遺體睡10分鐘，2200一分鐘都呆不下去」、「2200感覺是對我決心的侮辱」、「要上夜班還只有2200？而且是外包的？怎麼好意思的」、「比和十個活人一起面試好多了」、「在那兒待一分鐘我也不行，吃不了這碗飯。」