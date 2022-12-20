確診急增致人手緊絀 多地醫院號召輕症醫護堅守崗位

內地前日新增1,918宗新冠肺炎本土確診及2宗死亡個案，雖然新增數字日漸減少，但實際感染人數愈來愈多，河北、吉林、湖北、湖南等地近日都有醫院發文指，患者與受感染醫護數量大增，人手日益緊張，號召無症狀及輕症醫護堅守崗位，「輕傷不下火線」，其中湖南宜章縣人民醫院更倡議行政部門職員也要「勇於奔赴臨床一線支援」。河北衡水市第四人民醫院則稱，未來一至兩個月乃至更長一段時間，將是內地醫療機構和醫護人員的艱難時刻。
多地政府還號召退休醫護人員「復出」。廣州市衛健委昨指出，本月以來，全市已動員和重新聘請960名退休醫務人員重投醫療救治前線。貴州安順市昨發出倡議書，呼籲退休醫務工作者積極投身疫情防控，主動擔當社會責任，報名參與新冠救治工作，「與我們一起並肩戰鬥」。山東青島萊西市衛健局、安徽省衛健委、廣東江門市政府、福建福州台江區衛健局等，近日也呼籲退休醫護重投基層醫療衛生機構，或者加入義工隊伍，協助發放抗疫包等工作。
南京珠海實名限購退燒藥
另一邊廂，對於民眾搶購布洛芬等退燒止痛藥物導致市面缺貨，內地布洛芬生產龍頭新華製藥表示，公司正由生產近百項產品，改為集中生產布洛芬等退燒止痛藥物。其他布洛芬生產商亦稱，已經滿負荷生產，盡最大努力滿足市場需求。江蘇南京市政府則自昨起每日向市場投放200萬片退燒藥，於全市153家零售藥房拆售，每人憑醫保限購6粒。廣東珠海市政府亦要求全市約520家零售藥房今日起拆售布洛芬等退燒止痛藥物，每人7日內實名限購6粒。
能增強體質的食物也受到追捧。網購平台「盒馬」表示，最近一周，檸檬、橙、柚、奇異果及百香果銷量都按周增長逾六成，大蒜增長七成，蜂蜜製品增長1.66倍，潤喉糖暴漲21.5倍；即食花膠、甘草、蒲公英、新會陳皮等亦暢銷。「叮咚買菜」訂單量也自上周起持續增長，其中檸檬、柑橘類水果銷量按周增逾30%。