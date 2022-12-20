確診急增致人手緊絀 多地醫院號召輕症醫護堅守崗位

內地前日新增1,918宗新冠肺炎本土確診及2宗死亡個案，雖然新增數字日漸減少，但實際感染人數愈來愈多，河北、吉林、湖北、湖南等地近日都有醫院發文指，患者與受感染醫護數量大增，人手日益緊張，號召無症狀及輕症醫護堅守崗位，「輕傷不下火線」，其中湖南宜章縣人民醫院更倡議行政部門職員也要「勇於奔赴臨床一線支援」。河北衡水市第四人民醫院則稱，未來一至兩個月乃至更長一段時間，將是內地醫療機構和醫護人員的艱難時刻。

多地政府還號召退休醫護人員「復出」。廣州市衛健委昨指出，本月以來，全市已動員和重新聘請960名退休醫務人員重投醫療救治前線。貴州安順市昨發出倡議書，呼籲退休醫務工作者積極投身疫情防控，主動擔當社會責任，報名參與新冠救治工作，「與我們一起並肩戰鬥」。山東青島萊西市衛健局、安徽省衛健委、廣東江門市政府、福建福州台江區衛健局等，近日也呼籲退休醫護重投基層醫療衛生機構，或者加入義工隊伍，協助發放抗疫包等工作。

