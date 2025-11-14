神二十艙窗現微裂紋 航天員搭神二十一回地球出艙 身體狀態良好 (更新)

【17:25更新】 神舟二十號航天員乘組，包括陳冬、陳中瑞、王杰返回地球。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員現場確認三名航天員身體狀態良好，他們陸續出艙。 神二十乘組乘坐的神舟二十一號載人飛船返回艙，下午4時40分在東風著陸場成功著陸。北京航天飛行控制中心是在下午透過地面測控站，發出返回指令，神二十一飛船軌道艙與返回艙成功分離，之後飛船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離。返回艙著陸後，搜救分隊及時發現目標，並抵達著陸現場。

在軌駐留204日刷新紀錄

神二十乘組三名航天員在軌駐留204日，刷新中國航天員單個乘組在軌駐留時間最長紀錄，期間完成4次出艙活動及多次貨物進出艙任務，在地面科研人員密切配合下，完成涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量空間科學實驗試驗。

【16:50更新】神舟二十號航天員乘組，包括陳冬、陳中瑞、王杰乘坐神舟二十一號載人飛船，返回地球。較早時東風著陸場的地面搜救力量已完成集結。地面分隊由100多台車輛裝備組成，包括指揮車、通信車、搜索車、醫監醫救車以及工程車等。