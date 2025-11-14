神二十艙窗現微裂紋 航天員搭神二十一回地球出艙 身體狀態良好 (更新)

【17:25更新】神舟二十號航天員乘組，包括陳冬、陳中瑞、王杰返回地球。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員現場確認三名航天員身體狀態良好，他們陸續出艙。
神二十乘組乘坐的神舟二十一號載人飛船返回艙，下午4時40分在東風著陸場成功著陸。北京航天飛行控制中心是在下午透過地面測控站，發出返回指令，神二十一飛船軌道艙與返回艙成功分離，之後飛船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離。返回艙著陸後，搜救分隊及時發現目標，並抵達著陸現場。
在軌駐留204日刷新紀錄
神二十乘組三名航天員在軌駐留204日，刷新中國航天員單個乘組在軌駐留時間最長紀錄，期間完成4次出艙活動及多次貨物進出艙任務，在地面科研人員密切配合下，完成涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量空間科學實驗試驗。
【16:50更新】神舟二十號航天員乘組，包括陳冬、陳中瑞、王杰乘坐神舟二十一號載人飛船，返回地球。較早時東風著陸場的地面搜救力量已完成集結。地面分隊由100多台車輛裝備組成，包括指揮車、通信車、搜索車、醫監醫救車以及工程車等。
神二十返回任務原定11月5日實施，但神二十載人飛船疑似受到撞擊。經綜合評估，神二十飛船返回艙的舷窗玻璃出現細微裂紋，最大可能是受太空碎片外部衝擊導致，不滿足載人安全返回的放行條件。神二十飛船將繼續留軌，開展相關試驗。
中國載人航天工程辦公室公布，神舟二十號航天員今日將乘坐神舟二十一號飛船返回地球，在東風著陸場降落。目前，神舟二十號航天員陳冬、陳中瑞、王杰狀態良好，將乘坐神舟二十一號飛船返回東風著陸場，著陸場及各參試系統正緊鑼密鼓，做好迎接航天員返回的各項準備。根據計劃安排，後續將擇機發射神舟二十二號飛船。神舟二十號航天員乘組原訂上周三(5日)返回地球，但由於載人飛船懷疑遭太空微小碎片撞擊而要推遲返航，較原定計劃推遲9日。
較原定計劃推遲9日
中國載人航天工程辦公室說，神舟二十一號載人飛船在早上11時14分，與空間站組合體成功分離。後續，神舟二十一號載人飛船返回艙，將在地面指令控制下擇機再入返回，航天員踏上回家之旅。另外，經綜合評估，神舟二十號載人飛船返回艙舷窗玻璃出現細微裂紋，最大可能是受太空碎片外部衝擊導致，不滿足載人安全返回的放行條件。神舟二十號載人飛船將繼續留軌開展相關試驗。