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中國
2023-10-26 04:29:59
日報

神十七今升空 湯洪波重返「天宮」

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神舟十七號 江新林 湯洪波 唐勝傑

神舟十七號載人飛行任務航天員湯洪波(中)、唐勝傑(右)及江新林。(新華社)

中國載人航天工程辦公室昨召開記者會，公布神舟十七號載人飛船今晨11時14分升空，由48歲的湯洪波出任指令長，其餘兩名成員分別是首次執行飛行任務、34歲的唐勝杰及35歲江新林。3人是中國太空站建造任務啟動以來，平均年齡最小的航天員乘組。

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湯洪波曾在2021年參加神舟十二號載人飛行任務，是首批執行太空站階段飛行任務的航天員，親歷中國人首次進入自己的太空站的歷史時刻，時隔2年後，他將成為重返「天宮」第一人，亦是目前為止執行兩次飛行任務間隔最短的中國航天員。他表示︰「過去的兩年中，我也時常夢回太空，空間站是我們走出地球、邁向宇宙的另一個家，為了能夠重返太空家園，過去的兩年中，我可以說是在爭分奪秒之中度過的。」

「神十七」乘組將在軌駐留6個月，預定明年4月返回東風著陸場，「神十七」乘組任務包括，完成與「神十六」乘組在軌輪換，執行太空科學與應用載荷在軌實驗，以及展開航天員出艙維修太空站等，同時會考核地面中心的協調性及匹配性，進一步提升太空站運行效率和故障處置能力。跟「神十六」不同的是，今次升空的3人均為航天駕駛員，沒有工程師和載荷專家。

「神十七」任務矚目之處，是將首次執行太空站艙外試驗性維修。當前太空碎片日益增多，太空站太陽翼多次受到微小顆粒撞擊，造成輕微損傷，今次艙外維修是極具挑戰性的工作，勢把艙外活動能力和水平提升至新高度。「神十六」乘組在與「神十七」乘組完成在軌輪換後，本月31日將返回東風著陸場。

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