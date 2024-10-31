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中國
2024-10-31 04:30:22
日報

神十九升空圓滿成功 兩航天員乘組太空會師

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神舟十九號升空

神十九順利升空。(新華社、互聯網)

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神舟十九號載人飛船周二凌晨4時27分在內蒙古酒泉衛星發射中心發射場升空，取得圓滿成功。神十九3名航天員順利進駐中國空間站，與神十八3名航天員會師，指令長蔡旭哲表示「這種傳遞過程要一直繼續下去」。

搭載神十九載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭點火發射約10分鐘後，神十九飛船與火箭成功分離，進入預定軌道。神十九入軌後，於上午11時成功對接空間站「天和核心艙」，整個對接過程歷時約6.5小時。

之後神十九航天員乘組，從飛船返回艙進入軌道艙。中午12時51分，在軌執行任務的神十八航天員乘組順利打開「家門」，歡迎神十九航天員乘組入駐中國空間站。70、80及90後航天員聚首，完成中國航天史上第5次太空會師。兩航天員乘組拍下全家福，向全國同胞報平安。

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神十八神十九

神十八神十九航天員會師。

神十九航天員乘組由蔡旭哲及兩位「90後」航天員宋令東和王浩澤組成，其中王浩澤是目前國內唯一的航天飛行女工程師。蔡旭哲表示「空間站是一場接力賽」，把接力棒從一個乘組傳至下一個，隨著第4批預備航天員已入隊(當中包括兩名港澳載荷專家)，接力棒之後將傳到他們手中，而「這種傳遞過程要一直繼續下去」。兩航天員乘組將在空間站在軌輪換，6人將共同生活約5天，並完成各項既定工作。

神十九航天員料在空間站逗留約6個月，展開86項太空科研及試驗，包括多次出艙活動，開展微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域實驗與應用，並完成空間站碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外平台設備安裝與回收等，明年4月下旬或5月上旬返回；神十八乘組則預計下周一返回東風著陸場。

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