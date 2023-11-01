神十六凱旋而歸 景海鵬︰零失誤零差錯

留駐太空站近半年的神舟十六號載人飛行任務，取得圓滿成功。神十六飛船返回艙昨在內蒙東風著陸場成功著陸，3位航天員景海鵬、朱楊柱及桂海潮身體健康狀況良好。景海鵬表示，任務的所有操作做到「零失誤、零差錯」。

北京航天飛行控制中心透過地面測控站於昨晨7時21分發出返回指令，神十六飛船軌道艙與返回艙成功分離，之後飛船返回制動發動機點火。返回艙在約7時50分與推進艙分離，接著穿越與地面失去聯絡的「黑障區」，在離地約10公里打開降落傘，8時11分順利降落東風著陸場。

早在待命區域的搜救回收空中分隊隨即上前接應，四度執行航天任務的指令長景海鵬率先出艙，他表示︰「此時此刻非常激動，這次到中國空間站出差感覺很好、感覺很爽。在這次任務當中，我們乘組做到了開心生活、高效工作。所有的操作包括指令的發送沒有出任何差錯，做到了零失誤、零差錯。」首次征空的航天飛行工程師朱楊柱及載荷專家桂海潮接著出艙，3人隨後送往北京隔離恢復。