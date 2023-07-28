神州冷知識｜廣東以人為名的城市 一座是中山 另一座是？

大灣區城市 知名度高 根據官方數據，截至2021年底，內地共有691座城市，包括直轄市和地級市297座、縣級市394座，其中105座是市區常住人口逾百萬的大城市。這些城市裏頭有多少是用人名為地名的？官方沒有說法，而民間的統計標準不一，例如地名由來存在爭議的是否計算，所以數字甚有差別。但總體來說，中國以人為名的城市不算多，大城市、地級市更只有個位數。廣東兩座以人名為地名的大城市，知名度較高無疑是地處粵港澳大灣區的中山市。

中山源自日本？是姓不是名？ 中山原名香山。1925年，領導推翻帝制的孫中山先生病逝，當局決定把他故鄉香山縣改名中山縣以為紀念。此後中山的行政區劃屢有改變，惟地名一直沿用。這裏要一提的是，孫中山先生名「文」，外語翻譯常用「逸仙」（Yat-sen）是他的號，而「中山」則源自他在日本宣傳革命時所用的化名「中山樵」。 當中的「中山」二字其實是姓；「中山」這個姓中國有，日本也有，只是現在在中國甚為少見。至於為何取「中山樵」為化名，孫中山先生說：「此乃中國山樵之意也」。

道士潘茂名行醫受表彰 目前中山是廣東省21個地級市之一，全市面積1,700多平方公里，相當於1.5個香港，常住人口400多萬。至於廣東另一個以人為名的大城市，多數人未必留意到，就是地處是粵西的茂名；她的地名源自一位晉代(266年-420年）的道士潘茂名。話說生於當地的潘茂名精於醫學。後來他見家鄉爆發瘟疫，便用丹藥濟世救人，所以深得民心，更被尊為「潘仙」。到200多年以後的隋朝，朝廷為表彰潘茂名的功德，在其鄉置茂名縣，這是茂名以人為名的由來。