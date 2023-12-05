神秘人豪花近10萬人民幣買彩票　中2億還不用繳稅金　投注細節惹熱議

彩券老闆：若不是觸發限賠制度將賠更多

雖然不知道是哪2家彩券行，但因為各彩券行會將投注的彩券發到統一一個群組，所以該區彩券行都知道，有人在2日晚上買了同一串數字近5萬注。該老闆娘也說，網路流傳的100元和9萬多元人民幣共2張彩券的照片，就是從他們的群組流傳出去的。老闆娘說明，因為此人投注的中獎金額過大，觸發「限賠」機制，單注獎金只剩4,475元人民幣，領獎人可領2.2億元人民幣左右的彩金，並且不用繳稅，「原本單注獎金是1萬元人民幣，他要不是觸發限賠會中得更多，有5億多元人民幣，扣完稅也還有4億多元人民幣」。

只是當媒體進一步詢問，該投注人的下注方式是否存在事先掌握內部消息，老闆娘只是語帶曖昧表示，「這個東西你覺得我會說嗎？我店還要不要開了」。之後詢問當地其他彩券行老闆，對方也證實有在群組看到相關消息跟彩券照片。對此，江西省福利彩票發行中心則表示，目前還沒有人來兌領獎金，無法確認訊息真偽，工作人員也持同樣說法，「他（投注人）沒有來，沒有看他的獎票，肯定是不能確定這個訊息的」。這樁消息在網路發酵，許多網友紛紛表示，「前提是我得先要有10萬」、「合理懷疑我是中獎絕緣體」、「一般人也不敢花10萬買同一注號碼5萬注，畢竟風險也大啊」。羨慕之餘，也有人感覺此事有隱情，「嚴謹一點，9萬8,500元人民幣買了49,250注同一組數字，中了49,250注頭獎，一定是巧合，我信了」、「現在這大環境，花10萬買彩票還精準命中，我以為這會是小說劇情，沒想到出現在現實，真合理」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章