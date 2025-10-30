神舟二十一號飛行乘組公布 明晚11時44分發射

載人航天工程新聞發言人張靜波宣布，經任務總指揮部研究決定，瞄準北京時間10月31日23時44分發射神舟二十一號載人飛船。張靜波在酒泉衛星發射中心舉行的發布會表示，航天員乘組由張陸、武飛、張洪章組成，三人分別為航天駕駛員、飛行工程師和載荷專家，涵蓋國家現役三種航天員類型，張陸擔任指令長。

張陸曾執行神舟十五號載人飛行任務

他表示，張陸執行過神舟十五號載人飛行任務，其餘二人屬於國家第三批航天員，首次執行飛行任務。