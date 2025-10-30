神舟二十一號飛行乘組公布 明晚11時44分發射

載人航天工程新聞發言人張靜波宣布，經任務總指揮部研究決定，瞄準北京時間10月31日23時44分發射神舟二十一號載人飛船。張靜波在酒泉衛星發射中心舉行的發布會表示，航天員乘組由張陸、武飛、張洪章組成，三人分別為航天駕駛員、飛行工程師和載荷專家，涵蓋國家現役三種航天員類型，張陸擔任指令長。
張陸曾執行神舟十五號載人飛行任務
他表示，張陸執行過神舟十五號載人飛行任務，其餘二人屬於國家第三批航天員，首次執行飛行任務。
載人飛船研究小鼠行為模式 兩雌兩雄老鼠在軌飼養
張靜波表示，目前任何各項準備工作正穩步推進，執行今次發射任務的長征二號F遙二十一運載火箭即將加注推進劑。神舟二十一號船箭飛行產品質量受控，航天員乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，空間站組合體狀態正常，具備執行發射任務的各項條件。
載人飛船入軌後，將採取自主快速交會對接模式，約3.5小時後對接於天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體。神舟二十一號航天員乘組在軌期間，將新開展27項科學與應用項目。中國將首次在軌實施國內嚙齒類哺乳類動物空間科學實驗，選用兩雌兩雄4隻老鼠在軌飼養，重點研究失重、密閉等空間條件對小鼠行為模式的影響。
至於神舟二十號航天員乘組，張靜波表示，將在與神舟二十一號航天員乘組完成在軌輪換後，返回東風著陸場。神舟二十號航天員乘組在軌駐留已188天，有望刷新中國航天員乘組在軌駐留最長紀錄，目前各項工作進展順利，三名航天員狀態良好。其中指令長陳冬成為首個在軌駐留時間超過400天的中國航天員，已經累計完成6次出艙活動，成為目前在艙外執行任務次數最多的中國航天員。
