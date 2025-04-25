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中國
2025-04-25 04:31:29
日報

神舟二十號發射圓滿成功 乘組將留駐空間站6個月

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神舟二十號民眾爭相拍下歷史時刻

民眾爭相拍下歷史時刻。(新華社)

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神舟二十號載人飛船昨天發射升空取得圓滿成功，代表著中國載人航天在「東方紅一號」發射55載之際，開啟了第20次神舟問天之旅。神二十航天員乘組，包括指令長陳冬和另外兩名航天員陳中瑞和王杰，將在空間站(太空站)留駐6個月，期間會進行多項實驗和出艙活動。

昨午5時17分，搭載神二十載人飛船的長征二號F遙二十運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神二十載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道。其後確認航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

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據中國載人航天工程辦公室介紹，飛船入軌後，將按照預定程序與空間站組合體進行自主快速交會對接，神二十航天員乘組將與神十九航天員乘組進行在軌輪換。在空間站工作生活期間，神二十航天員乘組將在太空生命與人體研究、微重力物理科學、空間新技術等領域開展多項實驗與應用，並進行多次出艙活動，包括完成空間站碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外平台設備安裝與回收等任務。

神二十號今次亦有較為特別的任務，將以斑馬魚、渦蟲和鏈黴菌作為研究對象，開展3項生命科學實驗。中國載人航天工程辦公室副主任林西強指，失重性骨丟失、心肌重塑，是制約人類開展深空探索的重要醫學問題，斑馬魚實驗將以神十八任務已建立的「斑馬魚——金魚藻二元生態系統」為基礎，研究微重力對高等脊椎動物蛋白穩態的影響，以查明蛋白穩態對失重造成的骨量下降，以及心血管功能紊亂的調控作用。

神舟二十號航天員升空前出席在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行的出征儀式

航天員陳冬(右)、陳中瑞(中)及王杰，升空前出席在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行的出征儀式。

神舟二十號順利發射升空

順利發射升空。

首次展開太空渦蟲研究

至於渦蟲則具有強大的再生能力，渦蟲太空再生實驗是國內首次展開，研究結果料有助解決人類太空損傷等健康問題。鏈黴菌研究方面，鏈黴菌在土壤改良植物促生抗逆、生態系統構建和維持中發揮重要作用，今次研究將為利用太空環境資源，開發微生物應用技術和產品，奠定基礎。

神二十乘組包括2名航天駕駛員和1名飛行工程師，陳冬將成為第2批航天員中，首位3次飛天的航天員，是繼神十一和神十四任務後再征空，完成今次任務後，將刷新中國航天員在軌時間新紀錄。陳中瑞及王杰均為第3批航天員，今次是首飛。陳中瑞入選前是空軍飛行員，王杰則是航天科技集團空間技術研究院的工程師。

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這次任務是中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段的第5次載人飛行任務，是工程立項實施以來的第35次發射任務，截至目前，中國已有26名航天員、41人次進入太空執行飛行任務。這次任務也是長征系列運載火箭的第571次飛行。55年前，中國第一顆人造衛星「東方紅一號」在4月24日發射升空，奏響了中華民族探索太空的序曲；10年前，國務院批復同意將這一天設立為「中國航天日」，中國航天從此有了屬於自己的節日，神二十今次的升空日子，因此別具意義。

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