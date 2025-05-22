神舟二十號航天員 圓滿完成首次出艙活動

神舟二十號航天員乘組，周四圓滿完成首次出艙活動，歷時約8小時。今次是中國進入空間站應用與發展階段以來，航天員首次通過「天和核心艙」(中國天宮空間站的核心艙)的「節點艙」出艙，航天員出艙與貨物出艙任務首次關聯耦合實施，其中航天員陳冬時是隔兩年再度漫步太空，而航天員陳中瑞則是首次執行出艙任務。

據中國載人航天工程辦公室介紹，當日16時49分，經過約8小時的出艙活動，神舟二十號乘組航天員陳冬、陳中瑞、王傑密切協同，在地面科研人員配合支持下，航天員從核心艙節點艙出艙，將前期已通過貨物氣閘艙出艙，並利用機械臂轉移至中轉位置的空間碎片防護裝置，安裝至預定位置，同時開展了艙外設備設施巡檢及處置等任務。出艙航天員陳冬、陳中瑞已安全返回天和核心艙，出艙活動取得圓滿成功。