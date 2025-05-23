神舟二十號航天員 圓滿完成首次出艙活動

中國載人航天工程辦公室表示，神二十乘組航天員陳冬及陳中瑞，在另一位航天員王傑以及地面科研人員配合支持下，從核心艙節點艙出艙，將前期已通過貨物氣閘艙出艙，並利用機械臂轉移至中轉位置的空間碎片防護裝置，安裝至預定位置，同時開展了艙外設備設施巡檢及處置等任務。

出艙航天員陳冬、陳中瑞其後安全返回天和核心艙，出艙活動取得圓滿成功。

各空間科學實驗任務穩步推進

神二十飛船是於今年4月24日升空，25日順利進駐空間站組合體。神二十航天員乘組先後完成了與神十九航天員乘組輪換、空間站平台維護照料、生活和健康保障、節點艙徑向艙門防護裝置在軌安裝、站內環境監測與設備檢查維護、艙外航天服巡檢測試、物資清點等工作，並開展了醫療救護演練等在軌訓練項目，承擔的各項空間科學實(試)驗任務，穩步推進。乘組除日常身體鍛煉外，也完成了聽力測試、超音波檢查、動態心電血壓測量、運動肺功能檢查等多項醫學檢查，取得相關數據，協助地面科研人員密切掌握3位太空人的在軌健康狀況。