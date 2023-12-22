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中國
2023-12-22 11:15:50

神舟十七號乘組完成首次「太空漫步」　34歲唐勝杰成最年輕出艙中國太空人

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神舟十七號乘組完成首次「太空漫步」　34歲唐勝杰成最年輕出艙中國太空人

據《新華社》消息，神舟十七號太空人乘組21日晚圓滿完成第一次出艙活動。首位重返太空站的太空人湯洪波時隔兩年再度漫步太空，太空人唐勝杰成為目前為止執行出艙任務年齡最小的太空人。

不到兩年從飛行員變太空人

據中國載人航太工程辦公室介紹，21日21時35分，經過約7.5小時的出艙活動，神舟十七號太空人湯洪波、唐勝杰、江新林密切協同，在太空站機械臂和地面科研人員的配合支持下，完成了天和核心艙太陽翼修復試驗等既定任務，太空人湯洪波、唐勝杰已安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。

據悉，出生於1989年的唐勝杰年齡最小，年僅34歲，參加第三批太空人選拔前，他是一名優秀的戰鬥機飛行員，飛過6種機型，不到兩年從飛行員變太空人。

神舟十七號乘組唐勝杰年僅34歲，為中國出艙最年輕太空人。（圖／新華社）

完成與神舟十六號乘組輪換

按計劃，神舟十七號載人飛行任務期間還將開展大量科學實驗與技術試驗，以及多次太空人乘組出艙活動和應用載荷出艙任務。

自10月26日順利進駐太空站組合體以來，神舟十七號太空人乘組先後完成了與神舟十六號太空人乘組輪換、太空站平台維護照料、生活和健康保障、艙外航太服巡檢測試、天舟六號設備巡檢、出艙活動準備等工作，進行了機械臂操作在軌訓練、應急救生演練、醫療救護演練、全系統壓力應急演練等在軌訓練項目。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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