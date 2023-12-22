神舟十七號乘組完成首次「太空漫步」　34歲唐勝杰成最年輕出艙中國太空人

據《新華社》消息，神舟十七號太空人乘組21日晚圓滿完成第一次出艙活動。首位重返太空站的太空人湯洪波時隔兩年再度漫步太空，太空人唐勝杰成為目前為止執行出艙任務年齡最小的太空人。

不到兩年從飛行員變太空人

據中國載人航太工程辦公室介紹，21日21時35分，經過約7.5小時的出艙活動，神舟十七號太空人湯洪波、唐勝杰、江新林密切協同，在太空站機械臂和地面科研人員的配合支持下，完成了天和核心艙太陽翼修復試驗等既定任務，太空人湯洪波、唐勝杰已安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。

據悉，出生於1989年的唐勝杰年齡最小，年僅34歲，參加第三批太空人選拔前，他是一名優秀的戰鬥機飛行員，飛過6種機型，不到兩年從飛行員變太空人。