神舟十七號明早11時14分發射升空 湯洪波重返「天宮」第一人

中國載人航天工程辦公室今日(25日)召開記者會公布，神舟十七號載人飛船明天(26日)上午11時14分升空，由湯洪波出任指令長，其餘兩名成員分別是首次執行飛行任務的唐勝杰及江新林，3人是中國太空站建造任務啟動以來，平均年齡最小的航天員乘組。
湯洪波曾在2021年參加神舟十二號載人飛行任務，是首批執行太空站階段飛行任務的航天員，親歷中國人首次進入自己的太空站的歷史時刻，時隔2年後，他將成為重返「天宮」第一人，亦是目前為止執行兩次飛行任務間隔最短的中國航天員。
在軌駐留6個月 首次艙外試驗性維修作業
「神十七」乘組將在軌駐留6個月，預定明年4月返回東風著陸場，「神十七」乘組任務包括完成與神舟十六號乘組在軌輪換，進行太空科學與應用載荷在軌實驗，實施航天員出艙活動及載荷出艙，進行艙外載荷安裝及太空站維護維修等工作，持續評估太空站組合體功能性能，考核地面支持中心的協調性、匹配性，進一步提升太空站運行效率和故障處置能力。
神舟十七號飛行任務將首次進行太空站艙外試驗性維修作業，當前太空碎片日益增多，太空站太陽翼多次受到微小顆粒撞擊，造成輕微損傷，艙外試驗性維修是極具挑戰性的工作，會將艙外活動的能力和水平提升到一個新高度。
「神十六」乘組月尾返回地球
「神十六」乘組在與「神十七」乘組完成在軌道輪調任務後，本月31日返回東風著陸場。