神舟十七號明早11時14分發射升空 湯洪波重返「天宮」第一人

中國載人航天工程辦公室今日(25日)召開記者會公布，神舟十七號載人飛船明天(26日)上午11時14分升空，由湯洪波出任指令長，其餘兩名成員分別是首次執行飛行任務的唐勝杰及江新林，3人是中國太空站建造任務啟動以來，平均年齡最小的航天員乘組。

湯洪波曾在2021年參加神舟十二號載人飛行任務，是首批執行太空站階段飛行任務的航天員，親歷中國人首次進入自己的太空站的歷史時刻，時隔2年後，他將成為重返「天宮」第一人，亦是目前為止執行兩次飛行任務間隔最短的中國航天員。