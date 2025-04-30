神舟十九號三名航天員安全順利出艙　任務圓滿成功

神舟十九號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤身體狀態良好，神舟十九號載人飛行任務取得圓滿成功。(新華社)

神舟十九號載人飛船返回艙，在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認，航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤健康狀態良好，全部安全順利出艙，神十九載人飛行任務，取得圓滿成功。

中國載人航天工程辦公室表示，北京航天飛行控制中心於中午12時17分通過地面測控站發出返回指令，神十九載人飛船軌道艙與返回艙，成功分離，之後返回艙與推進艙分離，返回艙成功著陸，搜救分隊及時發現目標，並抵達著陸現場。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認航天員身體健康。

神十九航天員乘組的太空之旅，圓滿結束。蔡旭哲重返天宮的圓夢征程，完美收官，成為目前在艙外執行任務次數最多的中國航天員。兩名「90後」航天員宋令東、王浩澤的首飛之旅，亦圓滿完成。

其中第二次從太空返回地球的航天員蔡旭哲出艙後表示，今次任務帶著兩名「90後」，形容是乘組一心、天地一體，圓滿完成任務，未來將繼續保持奮鬥姿態，為新時代中國航天事業，書寫新篇章。

中國首位女性航天飛行工程師王浩澤在出艙後表示，經過這次任務，有信心、有能力完成更多、更具挑戰性的任務，又說堅信中國航天人一定會越走越遠，必將邁向更加深遠的太空。中國首位「90後」男航天員宋令東，完成首飛之旅，他說能夠為祖國出征太空感到幸福，而腳踏實地的感覺也是幸福。