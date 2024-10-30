神舟十九號成功發射進入軌道　將與天和核心艙對接(有片)

神舟十九號載人飛船凌晨4時27分在內蒙古酒泉衞星發射中心發射場發射升空。執行飛行任務的3名航天員，包括擔任指令長的蔡旭哲，以及宋令東和王浩澤，他們都報告「感覺良好」。

酒泉衛星發射中心問天閣圓夢廣場之前舉行出征儀式，並由中國載人航天工程總指揮、空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達「出發」命令。3名航天員領命出征後，由禮賓電單車隊的護衛下，坐車前往發射場。凌晨4時47分點火發射升空，並在升空約10分鐘後，船箭分離，飛船之後進入預定軌道，發射取得圓滿成功。3名航天員報告「感覺良好」。