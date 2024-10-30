神舟十九號成功發射進入軌道　將與天和核心艙對接(有片)

神舟十九號載人飛船凌晨4時27分在內蒙古酒泉衞星發射中心發射場發射升空。執行飛行任務的3名航天員，包括擔任指令長的蔡旭哲，以及宋令東和王浩澤，他們都報告「感覺良好」。
酒泉衛星發射中心問天閣圓夢廣場之前舉行出征儀式，並由中國載人航天工程總指揮、空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達「出發」命令。3名航天員領命出征後，由禮賓電單車隊的護衛下，坐車前往發射場。凌晨4時47分點火發射升空，並在升空約10分鐘後，船箭分離，飛船之後進入預定軌道，發射取得圓滿成功。3名航天員報告「感覺良好」。
將對接天和核心艙 形成三船三艙組合體
按計劃，神舟十九號入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接於天和核心艙，形成三船三艙組合體。在軌駐留期間，將進行86項太空科學研究與技術試驗。目前在太空站進駐已滿6個月的神舟十八號航天員乘組，完成在軌輪換後，計劃於下月4日返回東風著陸場。
【🚀升空一刻】搭載神舟十九號載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭，在酒泉衛星發射中心發射升空。#神舟十九號 #Shenzhou19 pic.twitter.com/yHyRyCadC6— 鳳凰衛視PhoenixTV (@PhoenixTVHK) October 29, 2024