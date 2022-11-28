神舟十五號明晚發射 6太空人太空站聚首

中國首個太空站的建設即將完美收官，神舟十五號載人飛船將於明晚深夜11時08分發射，與中國太空站天和號核心艙前向端口自主快速交會對接，形成「三艙三船」的中國太空站目前最大結構型態。搭載升空的3名太空人費俊龍、鄧清明及張陸，將在太空站與神舟十四號太空人陳冬、劉洋及蔡旭哲生活一周，交接工作，實現中國太空人首次在軌輪換。
3太空人駐留半年 驗證太空站支持乘組輪換能力
中國載人航天工程辦公室介紹，神十五任務是載人航天工程今年第六次飛行任務，也是太空站建造階段最後一次飛行任務，3名太空人將在太空站工作生活6個月，主要目標是驗證太空站支持乘組輪換能力，驗證太空站三艙組合體常態化運行模式等；重點工作則包括進行3至4次出艙活動、進行太空科學研究與應用等方面40多項實驗和技術試驗等。神十五3名太空人駐留太空站期間，天舟六號貨運飛船及神舟十六號載人飛船將相繼升空，與核心艙對接。
指令長費俊龍曾參與神六任務 時隔17年再次升空
根據介紹，神十五3名太空人平均年齡達53歲，是目前執行太空站任務中年齡最大的乘組。其中「最老」的57歲費俊龍表示，年齡雖大，「但是我們的飛行本領依然保持在青春狀態」。費俊龍曾在2005年10月參與神舟六號飛行任務，與聶海勝進入軌道艙做太空實驗。時隔17年，費俊龍再次升空並擔任指令長。
鄧清明曾是唯一無「飛天」首批現役太空人
56歲的鄧清明與費俊龍一樣，1998年1月入選為中國首批太空人，但在今次神十五任務之前，鄧清明僅曾3次入選後備太空人，是唯一無執行過飛天任務的首批現役太空人。鄧清明一直為「轉正」而拼搏，終在備戰24年10個月後即將圓「飛天夢」。
張陸受訓第一次坐離心機產生心理陰影
46歲的張陸30年前放棄做歌手的夢想，加入空軍做飛行員，希望能「在藍天驕傲地歌唱」，至2010年5月入選中國第二批太空人。張陸透露，接受太空人訓練第一次坐離心機後產生心理陰影，「覺得那個東西太可怕」，令他無法呼吸，多次調整並深入理解呼吸方法後，才擺脫陰影，在離心機相關訓練中一直取得一級好成績。