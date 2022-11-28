神舟十五號明晚發射 6太空人太空站聚首

中國首個太空站的建設即將完美收官，神舟十五號載人飛船將於明晚深夜11時08分發射，與中國太空站天和號核心艙前向端口自主快速交會對接，形成「三艙三船」的中國太空站目前最大結構型態。搭載升空的3名太空人費俊龍、鄧清明及張陸，將在太空站與神舟十四號太空人陳冬、劉洋及蔡旭哲生活一周，交接工作，實現中國太空人首次在軌輪換。

3太空人駐留半年 驗證太空站支持乘組輪換能力

中國載人航天工程辦公室介紹，神十五任務是載人航天工程今年第六次飛行任務，也是太空站建造階段最後一次飛行任務，3名太空人將在太空站工作生活6個月，主要目標是驗證太空站支持乘組輪換能力，驗證太空站三艙組合體常態化運行模式等；重點工作則包括進行3至4次出艙活動、進行太空科學研究與應用等方面40多項實驗和技術試驗等。神十五3名太空人駐留太空站期間，天舟六號貨運飛船及神舟十六號載人飛船將相繼升空，與核心艙對接。