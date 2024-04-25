神舟十八號順利升空 圓滿成功！3名「八十後」航天員有何任務？(更新)

22:11更新︰新華社稱發射「圓滿成功」 神舟十八號載人飛船已於周四晚8時59分順利升空！搭載神舟十八號載人飛船的長征二號F遙十八運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。發射後約兩分鐘後，飛船逃逸塔和4個助推器先後與火箭分離，之後一、二級火箭亦分離，二級火箭發動機啟動。發射後約3分鐘，神十八由二級火箭搭載飛出大氣層，之後火箭與整流罩分離。二級火箭在升空後約9分鐘，燃料耗盡，與神十八分離。3名航天員通報感覺良好，神十八隨後順利進入預定軌道，準備與中國太空站「天和核心艙」交會對接。新華社指，發射取得圓滿成功。

3名航天員分別是3位「八十後」葉光富、李聰和李廣蘇，其中葉光富擔任指令長，3人會在中國太空站與神十七乘組輪換，並駐留約6個月，期間會展開多項實驗。 神舟十八號升空之前，航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。中國載人航天工程總指揮、空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達「出發」命令，葉光富、李聰、李廣蘇3名航天員領命出征。 神舟十八號升空有何任務？ 預料神十八升空後，會在約6.5小時後對接太空站的天和核心艙。神十八任務主要目的包括與神十七完成在軌輪換，在太空站駐留約6個月、開展太空科學與應用實驗、展開航天員出艙活動及貨物進出艙、為太空站安裝太空碎片防護裝置，以及執行艙外載荷和艙外設備的安裝與回收等任務，另外還會展開科普教育和公益活動等。此外，在軌駐留期間，神十八乘組將迎來天舟八號貨運飛船和神十九載人飛船來訪，計劃於今年10月下旬返回東風著陸場。

據報神十八乘組會執行2至3次出艙任務，並進行逾90項實驗和試驗，包括國內首次在軌水生生態研究。曾在太空站吹奏樂器的葉光富說，今次會攜帶另一款樂器上太空，空閒時練習，但暫先賣關子。

神舟十八號升空 3名航天員均為「八十後」 在神十八的3名航天員裡，43歲的葉光富屬於中國第二批航天員，2021年曾執行神十三載人飛行任務。李聰和李廣蘇則為第三批航天員，首次征空。葉光富直言今次作為指令長，壓力和責任都更大，「第一次飛行是飛天圓夢的激動與興奮，而這一次身為指令長壓力更大責任更重。帶領兩名新隊友出征太空，如何加強任務管理、天地協作、團隊融合等，對我來說都是全新的挑戰。」