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2024-04-25 22:12:00

神舟十八號順利升空 圓滿成功！3名「八十後」航天員有何任務？(更新)

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神十八升空。(新華社) 展開太陽板。
神十八3名航天員升空前在艙內準備。(互聯網)

神十八3名航天員升空前在艙內準備。(互聯網)

神舟十八號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。航天員葉光富(左)、李聰(中)和李廣蘇出席儀式。(新華社)

神舟十八號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。航天員葉光富(左)、李聰(中)和李廣蘇出席儀式。(新華社)

22:11更新︰新華社稱發射「圓滿成功」

神舟十八號載人飛船已於周四晚8時59分順利升空！搭載神舟十八號載人飛船的長征二號F遙十八運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。發射後約兩分鐘後，飛船逃逸塔和4個助推器先後與火箭分離，之後一、二級火箭亦分離，二級火箭發動機啟動。發射後約3分鐘，神十八由二級火箭搭載飛出大氣層，之後火箭與整流罩分離。二級火箭在升空後約9分鐘，燃料耗盡，與神十八分離。3名航天員通報感覺良好，神十八隨後順利進入預定軌道，準備與中國太空站「天和核心艙」交會對接。新華社指，發射取得圓滿成功。

3名航天員分別是3位「八十後」葉光富、李聰和李廣蘇，其中葉光富擔任指令長，3人會在中國太空站與神十七乘組輪換，並駐留約6個月，期間會展開多項實驗。

神舟十八號升空之前，航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。中國載人航天工程總指揮、空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達「出發」命令，葉光富、李聰、李廣蘇3名航天員領命出征。

神舟十八號升空有何任務？

預料神十八升空後，會在約6.5小時後對接太空站的天和核心艙。神十八任務主要目的包括與神十七完成在軌輪換，在太空站駐留約6個月、開展太空科學與應用實驗、展開航天員出艙活動及貨物進出艙、為太空站安裝太空碎片防護裝置，以及執行艙外載荷和艙外設備的安裝與回收等任務，另外還會展開科普教育和公益活動等。此外，在軌駐留期間，神十八乘組將迎來天舟八號貨運飛船和神十九載人飛船來訪，計劃於今年10月下旬返回東風著陸場。

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據報神十八乘組會執行2至3次出艙任務，並進行逾90項實驗和試驗，包括國內首次在軌水生生態研究。曾在太空站吹奏樂器的葉光富說，今次會攜帶另一款樂器上太空，空閒時練習，但暫先賣關子。

神舟十八號升空。(新華社)

神舟十八號升空。(新華社)

神十八升空。(互聯網)

神十八升空。(互聯網)

神十八載人飛行任務航天員葉光富(中)、李聰(右)和李廣蘇，前天在酒泉衛星發射中心問天閣與中外記者見面。(新華社)

神舟十八號升空 3名航天員均為「八十後」

在神十八的3名航天員裡，43歲的葉光富屬於中國第二批航天員，2021年曾執行神十三載人飛行任務。李聰和李廣蘇則為第三批航天員，首次征空。葉光富直言今次作為指令長，壓力和責任都更大，「第一次飛行是飛天圓夢的激動與興奮，而這一次身為指令長壓力更大責任更重。帶領兩名新隊友出征太空，如何加強任務管理、天地協作、團隊融合等，對我來說都是全新的挑戰。」

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3人均為空軍出身，34歲的李聰認為這些共通點，令他們更有默契，「我們確實有很多共通點，不僅有相似的年齡和經歷，更有共同的使命，就是跑好神舟家族太空接力賽，我們是使命、責任、榮譽共同體。」36歲的李廣蘇對任務充滿信心，「我相信我們乘組一定能圓滿完成任務，不辜負黨和人民的期望重托。」

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