神舟十八號3名航天員順利出艙　身體狀態良好(有片)

神舟十八號3名航天員葉光富、李聰及李廣蘇，結束在太空站駐留半年的任務後，凌晨近1時半成功在東風著陸場著陸。空中地面多路搜救回收力量隨即陸續前往返回艙的著陸地點。擔負搜救回收任務的分隊發現目標並抵達著陸現場，返回艙艙門打開後，現場醫監醫保人員確認3人身體狀態良好，全部順利出艙，神舟十八號載人飛行任務取得圓滿成功。
神舟十八號載人飛船在昨日下午4時許，與中國空間站組合體順利分離，並環繞地球飛行約5圈共7個半小時後，在凌晨12時許進行軌道艙和返回艙分離，之後進入制動離軌、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等四個階段，約50分鐘後在凌晨1時24分在東風著陸場成功著陸。
3名航天員刷多項中國航天紀錄
神舟十八號飛船於4月25日發射升空，3名航天員在軌駐留192天，期間進行了2次出艙活動，刷新了中國航天員單次出艙活動時間紀錄；而重返「天宮」的葉光富則刷新中國航天員在軌駐留時間紀錄，成為中國首位累計飛行時間超過1年的航天員。
【著陸一刻｜神舟十八號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸】🇨🇳神舟十八號載人飛船結束太空出差之旅，北京時間11月4日凌晨搭載著三名航天員葉光富、李聰和李廣蘇返抵地球。返回艙在東風著陸場安全著陸。#神舟十八號 #Shenzhou18 pic.twitter.com/BTSWdKql9e— 鳳凰衛視PhoenixTV (@PhoenixTVHK) November 3, 2024