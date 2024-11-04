熱門搜尋:
恐龍化石 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
中國
2024-11-04 07:59:00

神舟十八號3名航天員順利出艙　身體狀態良好(有片)

分享：
神舟十八號3名航天員順利出艙，身體狀態良好。(新華社)

神舟十八號3名航天員順利出艙，身體狀態良好。(新華社)

adblk5

神舟十八號3名航天員葉光富、李聰及李廣蘇，結束在太空站駐留半年的任務後，凌晨近1時半成功在東風著陸場著陸。空中地面多路搜救回收力量隨即陸續前往返回艙的著陸地點。擔負搜救回收任務的分隊發現目標並抵達著陸現場，返回艙艙門打開後，現場醫監醫保人員確認3人身體狀態良好，全部順利出艙，神舟十八號載人飛行任務取得圓滿成功。

神舟十八號載人飛船在昨日下午4時許，與中國空間站組合體順利分離，並環繞地球飛行約5圈共7個半小時後，在凌晨12時許進行軌道艙和返回艙分離，之後進入制動離軌、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等四個階段，約50分鐘後在凌晨124分在東風著陸場成功著陸。

adblk6
神舟十八號航天員葉光富。(新華社) 神舟十八號航天員李聰。(新華社) 神舟十八號航天員李廣蘇。(新華社)

3名航天員刷多項中國航天紀錄

神舟十八號飛船於425日發射升空，3名航天員在軌駐留192天，期間進行了2次出艙活動，刷新了中國航天員單次出艙活動時間紀錄；而重返「天宮」的葉光富則刷新中國航天員在軌駐留時間紀錄，成為中國首位累計飛行時間超過1年的航天員。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能