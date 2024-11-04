神舟十八號3名航天員順利出艙　身體狀態良好(有片)

神舟十八號3名航天員葉光富、李聰及李廣蘇，結束在太空站駐留半年的任務後，凌晨近1時半成功在東風著陸場著陸。空中地面多路搜救回收力量隨即陸續前往返回艙的著陸地點。擔負搜救回收任務的分隊發現目標並抵達著陸現場，返回艙艙門打開後，現場醫監醫保人員確認3人身體狀態良好，全部順利出艙，神舟十八號載人飛行任務取得圓滿成功。

神舟十八號載人飛船在昨日下午4時許，與中國空間站組合體順利分離，並環繞地球飛行約5圈共7個半小時後，在凌晨12時許進行軌道艙和返回艙分離，之後進入制動離軌、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等四個階段，約50分鐘後在凌晨1時24分在東風著陸場成功著陸。