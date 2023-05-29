神舟十六號明早發射3航天員執行　指令長：每天堅持600個俯卧撑、上千次跳繩 (更新)

【13:35更新】新增指令長景海鵬稱一直為升空做足準備
中國載人航天工程辦公室今早(29日)公布，神舟十六號載人飛船將於明早9時31分發射，任務由3名航天員景海鵬、朱揚柱和桂海潮組成，並由景海鵬擔任指令長，景海鵬先後擔任過神舟七號、九號及十一號載人飛行任務，朱柱揚和桂海潮則是首次飛行。其後3人在酒泉衛星發射中心問天閣接受傳媒訪問，指令長景海鵬表示，今次是他事隔7年再次升空，強調一直都做足準備。
景海鵬：已4年多無回家看父母
現年57歲的景海鵬說，為保持隨時出征太空的最佳狀態，這7年來沒有耽誤過訓練，每晚12點前沒有睡過覺，周末也幾乎沒有休息過，已經4年多了沒有回老家看望過年邁的父母，現在每天要做600個俯臥撑、600個仰臥起坐、上千次跳繩，形容已成為他的標配了。
至於同屬首次飛行的朱楊柱和載荷專家桂海潮就分別表示，內地感到激動，認為今次任務充滿使命感，會為國家的載人航天事業貢獻一切。
3航天員擬11月返回東風著陸場
辦公室副主任林西強表示，目前搭載神舟十六號發射升空的長征二號F遙十六運載火箭，即將開始推進劑加注，現時太空間組合體狀態和各項設備工作正常，航天員乘組狀態良好，發射前各項準備工作已就緒。
今次是中國載人航天工程今年第二次飛行任務，也是太空站應用與發展階段首個載人飛行任務。辦公室發言人指，飛船入軌後將採用自主快速交會對接模式，與天和核心艙對接，形成「三艙三船」組合體。是次執行任務的3名航天員將在軌留駐半年，期間將迎來2次對接和撤離返回，包括神舟十五號載人飛船返回、天舟五號貨運飛船的再對接和撤離，以及神舟十七號載人飛船對接，最後計劃於今年11月返回東風著陸場。
10多名港澳人士進入航天員選拔
另外，辦公室副主任林西強指，第四批預備航天員選拔，當中計劃選拔12至14名預備航天員，現時有100多人進入復選，包括10餘名來自港澳人士，現時遴選工作正按計劃進行，預料年底前完成，若有港澳人士通過複選，可於明年初進入訓練中心，經過2年半訓練，再通過考核並符合基本條件，可以參與飛行任務，惟具體時機仍要根據規劃統籌決定。