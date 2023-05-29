神舟十六號明早9時31分發射　3航天員景海鵬、朱楊柱及桂海潮執行 (持續更新)

【10:15更新】中國載人航天工程辦公室今早(29日)公布，神舟十六號載人飛船將於明早9時31分發射，任務由3名航天員景海鵬、朱柱揚和桂海潮組成，並由景海鵬擔任指令長，景海鵬先後擔任過神舟七號、九號及十一號載人飛行任務，朱柱揚和桂海潮則是首次飛行。其中桂海潮是載荷專家，主要負責太空科學實驗載荷的在軌操作；而景海鵬和朱楊柱就會主要負責直接操縱和管理航天器，以及開展相關技術試驗。

辦公室副主任林西強表示，目前搭載神舟十六號發射升空的長征二號F遙十六運載火箭，即將開始推進劑加注，現時太空間組合體狀態和各項設備工作正常，航天員乘組狀態良好，發射前各項準備工作已就緒。