神舟十六號明早9時31分發射　3航天員景海鵬、朱楊柱及桂海潮執行 (持續更新)

【10:15更新】中國載人航天工程辦公室今早(29日)公布，神舟十六號載人飛船將於明早9時31分發射，任務由3名航天員景海鵬、朱柱揚和桂海潮組成，並由景海鵬擔任指令長，景海鵬先後擔任過神舟七號、九號及十一號載人飛行任務，朱柱揚和桂海潮則是首次飛行。其中桂海潮是載荷專家，主要負責太空科學實驗載荷的在軌操作；而景海鵬和朱楊柱就會主要負責直接操縱和管理航天器，以及開展相關技術試驗。
辦公室副主任林西強表示，目前搭載神舟十六號發射升空的長征二號F遙十六運載火箭，即將開始推進劑加注，現時太空間組合體狀態和各項設備工作正常，航天員乘組狀態良好，發射前各項準備工作已就緒。
擬11月返回東風著陸場
今次是中國載人航天工程今年第二次飛行任務，也是太空站應用與發展階段首個載人飛行任務。辦公室發言人指，飛船入軌後將採用自主快速交會對接模式，與天和核心艙對接，形成「三艙三船」組合體。是次執行任務的3名航天員將在軌留駐半年，期間將迎來2次對接和撤離返回，包括神舟十五號載人飛船返回、天舟五號貨運飛船的再對接和撤離，以及神舟十七號載人飛船對接，最後計劃於今年11月返回東風著陸場。
另外，辦公室副主任林西強指，計劃選拔12至14名預備航天員，現時有100多人進入復選，包括10餘名來自港澳人士，現時遴選工作正按計劃進行，預料年底前完成，若有港澳人士通過複選，可於明年初進入訓練中心，經過2年半訓練，再通過考核並符合基本條件，可以參與飛行任務，惟具體時機仍要根據規劃統籌決定。