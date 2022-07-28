祭奠網設日軍戰犯紀念館 警方介入調查

江蘇南京玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件，已隨著供奉人被捕及住持、官員等受處分而告一段落，但宗教界「自查自糾」行動才剛展開，有網民更在一個名為「孝愛之家網」的網上祭奠平台，發現有人為侵華日軍甲級戰犯東條英機、岡村寧次(圖)等開設「紀念館」，還簡介「是一個出色的日本軍官」。涉事網站已經關閉，警方介入調查。

孝愛之家網周二關閉網站並向公眾致歉，指涉事網上紀念館為網民於2014至15年間開設，當時相關內容尚由系統自動審核，故公司未能發現問題，而當時使用平台服務毋須實名登記，公司正配合相關部門尋找當年的建館人，又強調會徹底整改。涉事網站公司所在的重慶市萬州區警方正調查事件。

另一邊廂，國家宗教事務局周二宣布，已要求各地宗教界對玄奘寺事件吸取教訓，舉一反三，對宗教活動場所全面自查整改。

橫山寺證實無關東軍牌位

與此同時，Twitter有網民聲稱曾在遼寧大連橫山寺為「大連關東軍司令部的怨靈」立牌位，指供奉侵華日軍牌位以「超度惡人」的行為「很正常」，呼應玄奘寺日軍牌位供奉人聲稱盼「解冤釋結」的供奉原因。

大連市民族和宗教局周三通報，相關部門徹查橫山寺每個牌位及每項登記後，證實未有供奉關東軍牌位，警方已介入調查。通報同時公布全市宗教活動場所核查結果，指全市有逾2.6萬個超度牌位、逾1.4萬個祈福牌位及逾1.2萬個祈願牌，均未見不規範問題。

佛教協會：玄奘寺事件令佛門蒙羞

此外，中國佛教協會周二要求各地寺院就牌位設立問題自查自糾，加強管理，建立規章制度等；周三又舉行崇儉戒奢研討會，會長演覺法師直斥玄奘寺事件損害國家利益、傷害民族感情，並令佛門蒙羞，為全國佛教界敲響警鐘。