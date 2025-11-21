禁日本海產或改印度進口　內地網民恐慌：核輻射和大腸桿菌中選擇 (有片)

日本首相高市早苗涉台言論導致中日關係緊張，中方作出多項措施促日方收回言論，包括暫停進口日本水產品。此舉讓印度水產品出口商股價飆升11%，因為預計中國將轉向印度進口水產品，內地媒體報道，印度業界打算趁機進軍中國市場。消息曝光後一度衝上內地微博熱搜榜首，網民則紛紛驚呼：「為啥要在核輻射和大腸桿菌中選擇！」

根據《觀察者網》報道，中國暫停進口日本水產品，印度將此視為大利機會，因為中國可能會把需求轉向包括印度等替代供應商。去年印度水產品出口總額達到74億美元，其中蝦類佔了40%。美國是印度最大的水產品市場，佔比高達1/3，但美國總統川普對印度海鮮祭出高達50%的關稅後，讓印度出口商承受巨大壓力，10月印度水產品對美出口掉了9%。如今正好中國暫停日本水產品，印度打算趁機進軍中國市場，印度水產品出口商Avanti Feeds周三(19日)股價大漲10%，另一家Coastal Corporation也漲了5%。