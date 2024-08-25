禁賽逾4年矚目復出 孫楊強勢奪金哽咽感謝家人(更新)

因拒絕接受突擊藥檢被禁賽4年3個月的中國游泳名將孫楊，今年5月解禁後矚目復出，首戰周日(25日)在安徽合肥舉行的全國夏季游泳錦標賽，在男子400米自由泳決賽以3分49秒58成績奪金，是他相隔1,680天重返賽場後首冠。他賽後受訪，哽咽地說，「靠著家裡人的支持，才讓我能堅持走到今天」。 孫楊： 在人生賽場上鑄就更多輝煌 33歲的孫楊是這次錦標賽中年紀最大的運動員，這是他5月28日解禁後首場比賽，上次參賽是2020年1月19日在世界泳聯冠軍游泳系列賽男子400米自由泳，以3分44秒98成績奪冠。他周日賽後發微博指，「未來，我將懷著這份熱愛堅定前行，在人生的賽場上鑄就更多輝煌」，又感謝父母、愛人、老師、朋友與默默一路陪伴他的人。

「運動員有失敗也會有成功」 孫楊在早上的預賽中游出3分54秒98，以次名晉級決賽。他賽後受訪表示，「(比賽)是很熟悉的感覺，也有點忐忑，很久沒有這種感覺了」，「主要是來感受和享受比賽」。談及重回賽場的感受，他說，「運動員都會經歷失敗，有失敗也會有成功，有遺憾才會更凸顯(成功的價值)」，坦言「我恢復和準備的時間其實並不長」，「加上這4年沒有很好的保障，治療、訓練、傷病……這些都需要一個調整期，很多東西都需要自己去克服」。被問到禁賽時間家人的支持，孫楊一度情緒激動，哽咽地說，「更多是靠著家裡人的支持，才讓我能堅持走到今天」。

賽事門票熱炒 孫楊復出，即成為這次錦標賽焦點，賽事門票銷售熾熱，有孫楊出戰的預賽、決賽和相關套票早已售罄，內媒報道，原價200元人民幣的套票被炒到800至1,000元不等，而30元的預賽門票更炒至700元。

泳壇傳奇 兩屆奧運奪 3 金 2 銀 1 銅 孫楊是中國泳壇傳奇人物，2012年倫敦奧運是他最風光的一年，獨取2金1銀1銅，其中在400米自由泳決賽以3分40秒14打破奧運紀錄，成為中國首位男子游泳奧運冠軍，這項奧運紀錄至今仍未打破。2016年里約奧運，他獲1金1銀，兩屆奧運共獲3金2銀1銅，也是史上首位集男子200米、400米、1,500米自由泳奧運金牌於一身的國家隊選手。

禁藥風波纏繞多年 然而，孫楊亦長期受到禁藥風波纏繞，2014年被驗出對禁藥「trimetazidine」呈陽性反應，中國游泳協會只向他提出警告，同年底在國際游泳總會堅持下，才罰他停賽3個月。此後，各國泳手開始質疑孫楊服用禁藥，澳洲泳將Mack Horton率先公開批評他，法國泳將Camille Lacourt更指「孫楊排的是紫尿」。2019年世錦賽男子400米自由泳決賽後，摘銀的Horton拒絕與冠軍孫楊同台，堅持站在一旁抗議。孫楊因2018年9月在家拒絕接受突擊抽血藥檢，被國際體育仲裁法庭重罰停賽8年，後來他向該體育仲裁法庭上訴，獲減刑至4年3個月。