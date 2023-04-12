禁顛覆分裂國家色情信息 人工智能生成內容規限草稿出台

人工智能ChatGPT自動生成文章，能夠解答問題，對人類未來的發展無可估量，可是人工智能超越現有道德規範，隨時帶來災難。國家網信辦昨發布《生成式人工智能服務管理辦法(徵求意見稿)》，規範人工智能發展，列明不得顛覆國家、宣揚仇恨，也不可借演算法做出任何歧視或在商業上不公平競爭，否則依法追究刑責。民眾可在下月10日前到司法部或中國政府法制信息網提出意見。

徵求意見稿訂明規管所有在中國境內民眾服務的人工智能服務，自動生成的內容不得有顛覆國家政權、推翻社會主義制度、煽動分裂國家、宣揚恐怖或極端主義、宣揚民族仇恨、淫穢色情或虛假信息。此外，生成內容不得侵犯知識產權，也不能損害肖像權和個人私隱；不得利用演算法、數據、平台等優勢造成不公平競爭。