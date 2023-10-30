福島核污水丨駐日美軍首度採購日本海產 減中國禁令壓力

北海道是日本最大扇貝產地，過去這些扇貝通常運往中國加工後再出口美國。(路透社資料圖片)

福島第一核電站核污水排海後，中國全面禁止日本水產進口。美國駐日大使伊曼紐爾向路透社表示，鑑於中國禁令持續，美國採購日本海產作為駐日美軍伙食，近期已採購首批接近1噸日本扇貝，除了供應駐軍食堂和艦艇上的官兵，亦會在軍事基地的商店和餐廳出售。美軍此前從未在日本購買過當地海產。

伊曼紐爾形容禁令是中國「經濟戰爭」一環，指要消除中國「經濟脅迫」的最佳方式，是向被針對的國家或產業提供援助，華府應更廣泛研究如何幫助日本抵銷中國禁令的衝擊。

無法進口日本扇貝加工 華企擬轉移工序往東南亞

另外，禁令迫使日本扇貝需另覓加工地點，日媒共同社今日(30日)引述水產業界消息指，一些中國企業正研究移師東南亞設廠，以避開中方禁令。

報道指，中國企業在東南亞的設廠加工日本扇貝的計劃或最快於年內展開，這是受到政府的禁運措施影響下，不得不作出的應對，有望緩解日本漁業相關人士受到的打擊。相關人士指，泰國有大量的水產加工企業，能夠以較少的投資盡快完成產能轉移，因此被視為設廠的有力候選地點，而越南等地被企業列入考慮。

熟悉水產行業的貿易人士透露，中國河北省、山東省等地水產企業從日本進口扇貝，加工後主要對美出口。加工除去殼外還進行獨特的加水作業，使其達到堪比肉排的大小。

日本農林水產省數據顯示，去年出口到中國的扇貝總值達467億日圓（約24.4億港元），位列農林水產品和食品出口首位。