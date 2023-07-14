福島核污水擬8月排海　中國外交部：是否對311大地震援日各國「恩將仇報」？

記者陳怡伶／綜合報道
日本將在8月正式排放福島的「核處理水」入海，12日中國外交部再次表態反對並喊話日方應該捫心自問，將太平洋當作傾倒核污染水「下水道」，是不是違反了國際義務？是不是對12年前援助日本的世界各國恩將仇報？
反對日方轉嫁核污染風險
外交部12日舉行例行記者會，有媒體問到，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）輪值主席、庫克群島總理布朗（Mark Brown）11日與國際原子能總署（IAEA）總幹事舉行會議後表示，太平洋島國領導人在核污染水排海問題上存在分歧，對此外交部怎麼看？
外交部發言人汪文斌回應稱，日本福島核污染水擬排放的數量之大，持續時間之長，涉及地域之廣，前所未有。中方和太平洋島國都嚴重關切日本排海計劃，都堅決反對日方轉嫁核污染風險的行為。排海絕非處置福島核污染水的唯一選項，也不是最安全最優化的處置方式。
呼籲停止強推排海計劃
中國注意到太平洋島國論壇獨立專家小組組長日前指出，根據IAEA的安全標準，正當性是國際輻射防護安全標準的十大基本原則之一，要求產生輻射風險的活動必須整體效益、收益大於風險。日方應該捫心自問，將太平洋當作傾倒核污染水的「下水道」，是不是違反了上述原則？是不是違反了基本國際義務？是不是對12年前援助日本的世界各國恩將仇報？
汪文斌強調，中方敦促日方正視國際社會關切，承擔起應盡的道義責任和國際義務，立即停止強推核污染水排海計劃，以科學、透明、安全的方式處置核污染水。
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