福島核污水擬8月排海　中國外交部：是否對311大地震援日各國「恩將仇報」？

記者陳怡伶／綜合報道

日本將在8月正式排放福島的「核處理水」入海，12日中國外交部再次表態反對並喊話日方應該捫心自問，將太平洋當作傾倒核污染水「下水道」，是不是違反了國際義務？是不是對12年前援助日本的世界各國恩將仇報？

反對日方轉嫁核污染風險

外交部12日舉行例行記者會，有媒體問到，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）輪值主席、庫克群島總理布朗（Mark Brown）11日與國際原子能總署（IAEA）總幹事舉行會議後表示，太平洋島國領導人在核污染水排海問題上存在分歧，對此外交部怎麼看？

外交部發言人汪文斌回應稱，日本福島核污染水擬排放的數量之大，持續時間之長，涉及地域之廣，前所未有。中方和太平洋島國都嚴重關切日本排海計劃，都堅決反對日方轉嫁核污染風險的行為。排海絕非處置福島核污染水的唯一選項，也不是最安全最優化的處置方式。