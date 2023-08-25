福島核污水｜中國全禁日本水產進口　上海民眾湧日式料理店盼食「最後魚生」

除了鹽巴外，日式料理店也成為民眾「進攻」的地點，有上海民眾表示，看到日本排放核廢水的消息後，擔心以後再也吃不到日本的生魚片，所以趁著現在還有庫存，來享用最後一次。

《澎湃新聞》報道，日本排放核廢水入海計畫拍板定案後，內地民眾開始怕買不到乾淨的鹽，各地超市開始出現一股「囤鹽潮」，線上線下通路都被搶購一空，讓官方趕快出面呼籲，目前存鹽量足夠，請大家理性購買。

為了對日本排放核廢水一事表達抗議，中國海關總署24日宣布，全面禁止日本水產品進口，上海有消息傳出，不少民眾得知禁令後，湧入日式料理店，把握時機吃最後的「無污染生魚片」。

店家保證絕對不用日本水產

不只民眾擔心，經營日式料理店的業者也一個頭兩個大，有店家表示，24日下午店裏來了許多客人，點鮭魚、鮪魚刺身的尤為多，不過大部分業界人士在排放核廢水的風聲傳出時，就已經提前準備，停止從日本進口水產。

店家補充說明，除了來吃美食外，顧客也十分關心，以後店裏的水產是從哪裏進口，為此他們做出保證，絕對不用日本水產，北極貝、牡丹蝦從加拿大，甜蝦從俄羅斯、三文魚從挪威、金槍魚澳洲，其他貝類可以用國內養殖水產，絕不會讓消費者吃下的食材，暴露在食安疑慮下。

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