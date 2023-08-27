福島核污水｜內地掀起「觀光抵制」 十一黃金周長假赴日旅遊湧現「退團潮」

記者陳怡伶／綜合報導 大陸本月開放赴日團體旅遊後，日本成為「十一黃金周」國慶長假最熱門的出境旅遊地點。然而，隨著日本福島核污水排海，有旅遊業界人士表示，不少民眾已取消日本旅遊計劃，大陸國慶旅遊市場正在發生變化，旅行社也不再大力推廣日本遊。

核污水排海後出現變化 內地傳媒《第一財經》報道，大陸文旅部於本月10日公布了第3批恢復出境團體旅遊的名單，其中日本是最熱門的旅遊目的地之一。據旅遊平台統計，日本也是國慶出遊搜尋熱度第一的目的地。旅遊線上服務公司「攜程」日本團體遊負責人表示，日本旅遊原本有望在十一長假國慶前後迎來爆發期，上周日本團隊遊產品預訂量比上月同期增長近九成，近期預訂十一國慶出發的日本團體遊產品量比增長超出五倍。然而，這種情況自從核污水排海後，發生了變化。 部分參加日本遊退團 報道又指出，本月26日查詢攜程、同程、途牛和驢媽媽等線上旅遊平台後發現，儘管日本旅遊產品還在銷售，但沒有放在顯眼位置，同時有不少旅遊界人士透露，已經有一些客人開始退團。一家大型旅行社的相關負責人表示，「我們這幾天已經陸續接到了部分客人的日本遊退團，還有一部分客人原本是打算在國慶期間赴日本旅遊的，現在也開始觀望了，並未及時下單」。

不再大力推廣日本遊 不少旅遊企業表示，在接下來的銷售中，尤其是國慶假期的旅遊路線推廣計劃中會作出調整，暫時不再大力推廣日本遊，或將日本旅遊的相關銷售計劃暫停。消費者李小姐表示：「原本是打算國慶假期去日本旅遊，已經在準備簽證了，但這幾天看到日本的排廢事件，我和朋友們也開始重新考慮假期出遊的目的地了。」 對此，靠譜旅業CEO張致寧認為，日本核廢水排海將對中日間的經貿往來造成一系列影響，從旅遊市場來看，日本即將享受到大陸國慶黃金周帶來的消費紅利。但陸客赴日旅遊的預期大幅降低，一旦陸客「用腳投票」，那麼在未來相當長的期間內，日本的泛旅遊經濟，或將因為陸客減少而出現萎縮的可能。 據日本國家旅遊局(JNTO)的統計指出，大陸的訪日遊客，在疫情前的2019年時曾達到高峰，約959萬人，佔訪日外國遊客總數的三成，人次與消費金額均名列日本第一。日本觀光廳2019年的訪日外國人消費動向調查顯示，在以旅遊和休閒為目的訪日的大陸人中有30.3%為團客。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章