福島核污水｜廣東海灘突然湧現大量海蝦　網民嘲：寧可被白灼不願核污染（有片）

記者李宗芳／綜合報道
日本正式排放福島核廢水進入大海，引發鄰近地區恐慌，相關話題佔據微博熱搜榜，就連廣東一處海灘突然出現大量海蝦，也引來網友群嘲「這難道是預感到核污水了嗎」、「寧可被白灼不願核污染」。
網傳影片中，放眼望去整片沙灘上滿滿新鮮海蝦，其中不少隻還「活生生」地不斷掙扎，影片拍攝者則在一旁吆喝：「哇！過來抓蝦！哇！跑了好多蝦過來」。然對於海灘出現大量活蝦現象的具體原因，目前尚不清楚，也未有官方出面回應此事。
「是不是海水已經被污染了？」
由於此一奇景正好出現日本排放核廢水當天，引發網友議論紛紛，不少人將這一現象歸因於海洋污染，「這個蝦現在這麼反常，是不是海水已經被污染了？」「這難道是預感到核污水了嗎？」「寧願被白灼，也不願被核污染！」「它們寧願進我肚子都不願進海裏～」「春江水暖鴨先知，廢水有毒蝦先逃…」也有人將之與富士山爆發聯想，稱「是要爆了？這些蝦蝦感受到了危險？」
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