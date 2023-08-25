福島核污水｜廣東海灘突然湧現大量海蝦　網民嘲：寧可被白灼不願核污染（有片）

記者李宗芳／綜合報道

日本正式排放福島核廢水進入大海，引發鄰近地區恐慌，相關話題佔據微博熱搜榜，就連廣東一處海灘突然出現大量海蝦，也引來網友群嘲「這難道是預感到核污水了嗎」、「寧可被白灼不願核污染」。

網傳影片中，放眼望去整片沙灘上滿滿新鮮海蝦，其中不少隻還「活生生」地不斷掙扎，影片拍攝者則在一旁吆喝：「哇！過來抓蝦！哇！跑了好多蝦過來」。然對於海灘出現大量活蝦現象的具體原因，目前尚不清楚，也未有官方出面回應此事。