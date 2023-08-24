福島核污水｜日本中午開始排放　外交部：堅決反對強烈譴責　海關總署：即日起全面暫停進口日本水產品 (持續更新)

【13:40更新】新增海關總署回應 日本在北京時間今日中午12時開始排放核污水，外交部表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。外交部續稱，中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施，維護食品安全和中國人民的身體健康。 外交部指，日本福島核污染水處置是重大的核安全問題，具有跨國界影響，絕不是日本一家的私事。自人類和平利用核能以來，人為向海洋排放核事故污染水沒有先例，也沒有公認的處置標準。外交部續指，12年前發生的福島核事故已經造成嚴重災難，向海洋釋放了大量的放射性物質。日方不應出於一己之私利，給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。

外交部：排放核污水屬 極端自私和不負責任之舉 外交部又重申，日本政府無證明排海決定的正當合法性，無證明核污染水淨化裝置的長期可靠性，無證明核污染水資料的真實準確性，無證明排海對海洋環境和人類健康安全無害，無證明監測方案的完善性和有效性，也無同利益攸關方充分協商，形容海洋是全人類的共同財產，強行啟動向海洋排放福島核污染水，屬無視國際公共利益的極端自私和不負責任之舉。 外交部批評日方所作所為是將風險轉嫁給全世界，將傷痛延續給人類的子孫後代，成為生態環境破壞者和全球海洋污染者，侵犯各國人民健康權、發展權和環境權，違背自身道義責任和國際法義務。日方將核污染水一排了之，同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。

海關總署： 今 起全面暫停進口原產地為日本水產品 海關總署進出口食品安全局負責人表示，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核污染水排海。中國海關高度關注日方此舉對日本輸華食品農產品帶來的放射性污染風險。為防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護人民群眾生命健康，海關總署持續開展對日本食品放射性污染風險的評估，在嚴格確保安全的基礎上，對從日本進口食品採取了強化監管措施。 海關總署指，根據中國法律法規相關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》相關規定，決定對原產地為日本的水產品採取緊急措施，今日(24日)起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包括食用水生動物。海關總署將持續關注日本核污染水排海情況，視情動態調整有關監管措施，防範核污染水排海對我國民健康、食品安全帶來的風險