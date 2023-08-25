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2023-08-25 18:45:56

福島核污水｜日本化妝品品牌稱符合中國相關標準　7月日本化妝品對中國進口仍大跌30%

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福島核污水｜牽連日製化妝品被退貨　7月日本對中國進口額大幅下滑30%

福島核污水｜牽連日製化妝品被退貨　7月日本對中國進口額大幅下滑30%

記者李宗芳／綜合報導

日本福島核電廠正式啟動核污水排海，引發大陸高度關注，有網友整理出可能受污染化妝品清單，致多個日本牌子遭退貨，有媒體引述中國海關數據稱，日本化妝品對中國進口額自5月起明顯下滑，7月更大減30%。

日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖）

據《中新財經》記者諮詢SK-II、CPB、資生堂、植村秀、花王、無印良品、高絲等多個日本化妝品牌。各品牌均表示所售產品符合中國相關標準，其中SK-II表示產品產地位於日本西部滋賀縣，遠離日本福島核電廠，工廠周圍區域也未檢測到任何輻射危險；花王更強調「通過官方途徑從日本進口到中國的花王集團各品牌產品，會接受放射性物質相關檢測」。

雖然日本化妝品牌子紛紛「自證清白」，但在中國社交平台上悄然出現「退貨潮」，一名消費者表示，前兩日在三亞離島免稅店落單買化妝品，卻發現全是日貨，果斷退貨。

報導進一步引述大陸海關總署資料，稱從今年5月份開始，從日本進口的化妝品開始出現明顯下滑。其中，6月份的進口金額同比下降8.4%；7月份的進口金額同比大幅下滑30%。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

福島核污水｜多個日本品牌化妝品遭中國消費者退貨。（圖／翻攝小紅書）

福島核污水｜多個日本品牌化妝品遭中國消費者退貨。（圖／翻攝小紅書）

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