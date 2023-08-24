福島核污水｜最快今午排入海　中國外交部：將採取必要措施維護食品安全

記者李宗芳／綜合報道

據日本《共同社》消息，福島核電站核廢水最快於24日中午排放入海，中國外交部再發聲痛批，此舉是在拿全球海洋環境和全人類健康當賭注，所謂「覆水難收」，不希望2023年8月24日成為海洋環境的災難日。

中國外交部23日下午舉行例行記者會，有記者提問福島核廢水排放入海一事，發言人汪文斌表示，關於日方執意宣布將於8月24日啟動福島核污染水排海，已經於22日闡述了中方嚴正立場，外交部副部長孫衛東亦召見了日本駐華大使垂秀夫，就此向日方提出嚴正交涉。

已向日方提出嚴正交涉

汪文斌指出，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，執意宣布將啟動福島核污染水排海這一行徑，公然向包括中國在內的周邊國家和國際社會轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上，極其自私自利，極不負責任，中方表示嚴重關切和強烈反對。

汪文斌表示，海洋是全人類賴以生存的藍色家園，不容日方隨意傾倒核污染水。如果日方真有誠意解決鄰國的關切，就應當立即停止強推排海計劃，在不預設結果的前提下開展交流，充分討論所有可能的安全處置方案。