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2023-08-28 13:00:00

福島核污水｜福建母親擔心海水受污染　將3米長雪櫃囤滿海鮮

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擔心以後吃不到無汙染的海鮮，大陸民眾開始囤貨。（圖／翻攝白鹿視頻）

記者鄒慈芸／綜合報道

內地為抗議日本排放核廢水入海，24日中午宣布面禁止日本水產品進口，造成國內出現「海鮮搶購潮」，福建廈門一名母親為了囤貨，將家裡3公尺長的冰櫃全部塞滿海鮮，讓兒子看了相當驚訝。

日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖）

南美白蝦日銷量單日突破2.5萬

日本福島第一核電站，在24日中午12點啟動核廢水排海，對此，內地海關總署同步宣布，全面暫停進口原產地為日本的水產品。一名福建廈門的男子表示，家住在沿海地區，每天都能吃到海鮮，但是日本將核廢水排海後，母親擔心以後會吃到受污染的海鮮，所以事先進行囤貨，把家中3米長的冰櫃，塞滿蝦子、魚類等各式水產品。根據《第一財經》報道，受核廢水排海消息影響下，內地消費者積極尋找日本水產替代品，多個網購平台的水產品銷量大漲，直播銷售平台《東方甄選》透露，南美白蝦24日的銷量出現暴漲，截至當天下午5點，日銷量已經突破2.5萬單，遠遠高於平常的7000單銷量。內地多家水產養殖上市公司說明，核廢水排海暫時未產生影響，且公司內部已做好配套方案，消費者無須過度擔心，專家也建議，對於內地流通海鮮是否會受到日本核廢水排海影響，還是要等監測數據和官方通報，消費者需理性消費，切勿盲從。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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