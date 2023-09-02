福島核污水｜蒸大閘蟹檢測儀卻響起警報　一看「輻射量超標」女子嚇壞

女子表示，當大閘蟹測出高劑量輻射後，全家人都感到十分恐慌，第二天她拿檢測儀對準女兒肚皮，卻又響起警報聲，讓她懷疑這款號稱精準的核輻射檢測儀，也許名不符實。

記者鄒慈芸／綜合報道

上海一名女子向媒體爆料，自己29日晚間在家中蒸大閘蟹的時候，隨手將一個月前買的核輻射檢測儀靠過去，沒想到機器突然響起警報聲，顯示輻射劑量超標，讓他們一家人嚇到把海鮮全丟掉了。

女子表示，當大閘蟹測出高劑量輻射後，全家人都感到十分恐慌，第二天她拿檢測儀對準女兒肚皮，卻又響起警報聲，讓她懷疑這款號稱精準的核輻射檢測儀，也許名不符實。和線上客服進行溝通後，客服表示，可能是個別產品的品質問題，可以補發貨或者退款，而有記者實際到女子家中實測，縣檢測儀在桌面上靜置約2分鐘，數據就飆升至每小時3.33微西弗，達正常值的三倍以上。

由於日本近日將核廢水排海，引發許多內地沿海民眾擔心受影響，家用核輻射檢測儀銷量暴增，還賣到斷貨，女子購買的這款檢測儀，上個月售價還是368元人民幣，目前已漲成458元人民幣，產品介紹寫著，儀器的核心技術是利用「高靈敏度」的蓋格計數器，通過充氣探頭，可以感應電離輻射強度。

對此，內地有專家指出，放射性元素測量的條件較為複雜，通常只用一個儀器無法完成且檢測方式也有嚴格的要求，因此一般民眾其實沒有購買放射性檢測儀的必要，只會為自己徒增焦慮而已。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章