福建一地禁電騙犯子女讀官立名校掀爭議：連坐？全國推廣？

福建龍岩市新羅區一名姓李男子近日為孩子報讀心儀的區內知名官立小學，但被校方以「你屬於報名受限對象」拒絕入學申請。李男多番打聽後才得知，因自己有電騙案底，子女都被禁止在9年免費教育期間入讀優質官校，只能入讀普通官校。

電騙父：孩子已有不小陰影 不希望孩子一直被歧視

《濟南時報》報道，李男唯有在可以報名的學校中挑選一間離家較最近的官立小學，但開車過去還是需要15分鐘，「沒辦法，不報名孩子沒學上」。李男又表示，目前仍處於資格審核階段，校方下月4日才公布正式錄取名單，希望有關部門盡快取消相應限制，孩子不應遭受牽連、歧視，「這件事給孩子造成不小的陰影，我不希望孩子一直背負著歧視生活下去」。

不過，微博不少網民認為相關措施應該全國推廣，「沒毛病，傷天害理的事做多了總要影響後代的」、「做甚麼事還是應該想想對下一代的影響吧」，但亦有網民表示，「孩子是無辜的，父母的錯不要強加在孩子的身上」、「電詐可惡，但罪不及子女，這是連坐！歷史的倒退！」、「我理解孩子上學不方便要整整9年，但我也知道你們電信詐騙是朝著人家一輩子的積蓄去的。成年人要為自己做過的事情負責，但孩子真的是無辜的，糾結……」。