福建一地禁電騙犯子女讀官立名校掀爭議：連坐？全國推廣？

福建龍岩市新羅區一名姓李男子近日為孩子報讀心儀的區內知名官立小學，但被校方以「你屬於報名受限對象」拒絕入學申請。李男多番打聽後才得知，因自己有電騙案底，子女都被禁止在9年免費教育期間入讀優質官校，只能入讀普通官校。
電騙父：孩子已有不小陰影 不希望孩子一直被歧視
《濟南時報》報道，李男唯有在可以報名的學校中挑選一間離家較最近的官立小學，但開車過去還是需要15分鐘，「沒辦法，不報名孩子沒學上」。李男又表示，目前仍處於資格審核階段，校方下月4日才公布正式錄取名單，希望有關部門盡快取消相應限制，孩子不應遭受牽連、歧視，「這件事給孩子造成不小的陰影，我不希望孩子一直背負著歧視生活下去」。
不過，微博不少網民認為相關措施應該全國推廣，「沒毛病，傷天害理的事做多了總要影響後代的」、「做甚麼事還是應該想想對下一代的影響吧」，但亦有網民表示，「孩子是無辜的，父母的錯不要強加在孩子的身上」、「電詐可惡，但罪不及子女，這是連坐！歷史的倒退！」、「我理解孩子上學不方便要整整9年，但我也知道你們電信詐騙是朝著人家一輩子的積蓄去的。成年人要為自己做過的事情負責，但孩子真的是無辜的，糾結……」。
《濟南時報》記者翻查相關資料，發現當地為打擊電信詐騙，2020年起實施懲罰性措施，其中一項是有電騙案底人士的子女在城區申請入學時「予以招生入學限制」。報道又引述新羅區打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室指，相關規定由新羅區政府制定，2019年出台，2020年開始實行，「幼稚園升小學、小學升初中這兩個階段受限。不能上公辦優質學校，但普通公辦學校可以上」。
內媒：新羅區招生指引未提官校有限制
不過，報道指出，新羅區教育局公布的「2022年秋季義務教育階段學校招生工作實施方案」，當中只提到私立學校要注意，失信被執行人、限制消費人員、涉麻製毒違法犯罪分子、電信網絡詐騙犯罪人員這4類人員的子女，不得報讀私校，並無提到公立學校也受到限制。
此外，根據李男提供的資料，除了私校，區內57家官立小學中，有25間限制其報讀，比例接近一半。新羅區委宣傳部及教育局表示已注意到事件，會了解情況後再作回應。
內地法例：所有兒童少年享平等接受義務教育權利
內地《義務教育法》規定，凡具有中國國籍的適齡兒童、少年，不分性別、民族、種族、家庭財產狀況、宗教信仰等，依法享有平等接受義務教育的權利，並履行接受義務教育的義務。有內地律師及法律學者認為，在義務教育階段，家長違法犯罪不該影響孩子正常入學，「無論父母是否犯罪，都不應當剝奪孩子公平接受教育的權利。如果家長已經接受法律的制裁，就更不應該對其孩子進行二次懲罰，不符合我國《刑法》規定的罪責相適應原則」，地方政府為達到打擊電信詐騙目的，提出了違反憲法的「連坐」要求，違背依法行政原則。