福建一警局變身「網紅店」？掛滿彩色LED燈牌惹熱議

福建建甌市新地標「建州不夜城」內的警務室絕對是「大隱隱於市」，門口掛滿彩色LED燈牌，宣傳「打架有風險，動手需謹慎」、「刷單兼職騙術多，十個客服九個托」等，還介紹其業務包括「反詐」、「安全」、「抓小偷啊」，甚至有網紅路牌「我在建甌很想你」。若不仔細看沒有燈光的「公安 POLICE」、「建甌市公安局甌寧派出所建州不夜城警務室」招牌，完全想像不到這就是警局。

內地「紅星新聞」引述甌寧派出所工作人員稱，這種「網紅」裝修風格是為了配合不夜城特色，「網紅就是讓大家更感興趣」，宣傳反詐各方面的知識之餘，吸引民眾入內諮詢。

網民：代表國家始終要莊嚴

網民反應不一。有人表示，「這哪是網紅風，我怎麼看像是幽冥風」、「代表國家始終要莊嚴，個人感覺有失大體」、「這麼土」、「土到極致就是潮」、「搞得跟髮廊一樣」、「不知道以為是KTV」、「看不出來是警察局」。

也有人認為，「挺好的，路過的都會多看幾眼，還會拍照發朋友圈，這不就是最好的宣傳麼？」、「我覺得沒啥問題，甚至會想看清楚寫的啥」、「與時俱進，挺好的，傳統的方式沒幾個人看」、「嚴肅的話你會認真看每個字嗎」、「很接地氣」。還有網民揶揄，「沒事我都想進去轉轉」。