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中國
2023-11-01 14:28:00

福建中學生被逼食屎　遭同學喝令「全部吃下去」(有片)

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福建中學生被逼食屎，遭同學喝令「全部吃下去」。(微博)

福建中學生被逼食屎，遭同學喝令「全部吃下去」。(微博)

中國福建省龍岩市一名男中學生疑似在校內遭同窗欺凌，在洗手間被逼食糞便，過程還被拍下上傳網絡，引發內地網民熱議。事件驚動官方，教育局已經介入，警方亦成立調查組，目前已查明案件所涉人員身份及經過。

顯示，一名身穿校服的男生，在學校廁所用手指蘸了糞便，做出假裝要吃的動作，拍片者要求男生將糞便吃下，男生把手指放入咀裡後表示已經吃過，但拍攝者不滿喝令「全部吃下去」，男生迫於無奈之下，只好再次把手指放入嘴中。

綜合報道，這宗校園欺凌發生在福建省龍巖市永定區僑育中學。校方事後回應，事正在處理中，以官方通報為準，對於被逼迫吃糞便的學生，已經安排老師對其進行心理疏導。當地警方表示，案件發生在1026日，警方30日接警後立即成立調查組展開調查，已經查明案件所涉人員身份及經過。由於案件涉及人員為未成年人，按照相關法律規定，警方不予公開案件詳情。下一步，警方將依法對涉案人員作出處理。

男生把手指放入咀裡後表示已經吃過，但拍攝者不滿喝令「全部吃下去」，男生迫於無奈之下，只好再次把手指放入嘴中。(微博) 男生把手指放入咀裡後表示已經吃過，但拍攝者不滿喝令「全部吃下去」，男生迫於無奈之下，只好再次把手指放入嘴中。(微博)

永定區教育局將開展校園欺凌專項治理行動

與此同時，永定區教育局工作人員表示，已經關注到相關視頻，並派工作人員去學校調查核實，調查結果將會第一時間向社會公布。永定區教育局亦聯合下洋鎮黨委政府成立工作專班，深入調查核實，做好學生思想和心理工作，看望慰問學生及其家人，並舉一反三，在全區範圍內開展校園欺凌專項治理行動，加強師生法治及安全教育，增強學生法治意識、安全意識，全面落實學校安全巡查制度，關注學生思想動態，落實問題隱患閉環整改，防止此類案件再次發生，確保校園安全穩定。

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