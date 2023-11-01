福建中學生被逼食屎　遭同學喝令「全部吃下去」(有片)

中國福建省龍岩市一名男中學生疑似在校內遭同窗欺凌，在洗手間被逼食糞便，過程還被拍下上傳網絡，引發內地網民熱議。事件驚動官方，教育局已經介入，警方亦成立調查組，目前已查明案件所涉人員身份及經過。

網上影片顯示，一名身穿校服的男生，在學校廁所用手指蘸了糞便，做出假裝要吃的動作，拍片者要求男生將糞便吃下，男生把手指放入咀裡後表示已經吃過，但拍攝者不滿喝令「全部吃下去」，男生迫於無奈之下，只好再次把手指放入嘴中。

綜合報道，這宗校園欺凌發生在福建省龍巖市永定區僑育中學。校方事後回應，事正在處理中，以官方通報為準，對於被逼迫吃糞便的學生，已經安排老師對其進行心理疏導。當地警方表示，案件發生在10月26日，警方30日接警後立即成立調查組展開調查，已經查明案件所涉人員身份及經過。由於案件涉及人員為未成年人，按照相關法律規定，警方不予公開案件詳情。下一步，警方將依法對涉案人員作出處理。