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2024-12-06 12:15:36

福建企業家輕生稱被賭波逼死　輸錢金額達2200萬

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位於福建省寧德市的恒偉工貿有限公司。（圖／翻攝微博@第一幫幫團）

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福建一位海參加工廠老闆，疑因沉迷賭波不能自拔，慘賠了2,200萬元人民幣（約2,359萬港元）。他今年8月被發現在辦公室輕生，身邊留下了一張紙條寫着，「都是被賭球（賭波）逼死的」。

根據福建綜合頻道《第一幫幫團》報道，福建省寧德市霞浦縣恒偉工貿有限公司的負責人施某，於今年8月26日被發現在辦公室燒炭輕生。

疑經同學參與網上賭波

施某的家屬透露，他是在前一天去世的，身邊留有一張紙條，是一份遺囑，上面寫了懺悔的話，更提及自己曾試圖跳海但未成功。施某的遺囑還提到幾個上家，並註明稱自己「都是被賭球（賭波）逼死的」。

家屬在事發後報案，經警方介入調查後，初步統計施某因賭博預估損失了2,200萬元人民幣，光是遺囑上的賭債就多達660萬元人民幣（約708萬港元）。

報道稱，從遺囑和手機記錄來看，施某生前很痛苦，一方面出於對「賭球」憎惡，害怕連累家人，但另一方面又身陷其中無法自拔。施某的姐姐透露，遺囑上的幾個上家都是弟弟的同學，懷疑弟弟是經同學參與網上賭波，短短3個月轉帳記錄就超過300頁。

傾家蕩產家破人亡

施某的姐姐說，弟弟公司的規模在當地海參加工業當中能排進前3名：「他這個事故發生了，海參界都震驚了」。然而，弟弟因賭波，不僅輸光積蓄，工廠設備、保時捷汽車也被變賣抵債，甚至連房子都可能賠上。

施某的父親痛心表示，兒子白手起家，也算創業成功，是他的驕傲，沒想到兒子竟因賭博而傾家蕩產，家破人亡。事發後，施某16歲的大女兒因情緒不穩定休學在家，小女兒還在就讀一年級，只能騙她「爸爸去了外地」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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