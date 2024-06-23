福建女買兩盒飯拎6對筷子　遭餐廳經理控偷竊爆罵戰

福建廈門一名女大生日前上網控訴，在學校餐廳購買2個便當拿了6雙免洗筷，被餐廳經理當場怒斥偷竊，雙方發生激烈爭執還報警處理，最終校方介入讓餐廳經理私下道歉。

網傳影片中，一名白衣男子與一名女大生爭吵不休，男子稱「你這屬於違法了，你懂不懂」，女生則反稱「我哪裏違法了，違哪門子法」，男子回應「偷東西啊」，據悉事件發生在20日中午，廈門東海職業技術學院2樓學校餐廳。

該餐廳被偷了1,500個勺子

綜合內媒報道，該名女大生在餐廳買了兩個便當，順手拿走6雙免洗筷，被餐廳經理拽住不讓離開，要女大生放下筷子。女大生則多次跟經理說明，她買的是兩份飯，不是一個人吃，涉事經理當眾稱「筷子是他的私人物品」，女大生是在「偷食堂的東西」。

雙方你一言、我一句，爭執不下，餐廳經理揚言報警，女大生也不甘示弱，拿起手機撥打110報案，待員警到場，男子氣憤表示該餐廳被偷了1,500個勺子，不能放任這種行為，拒絕道歉。