福建女買兩盒飯拎6對筷子　遭餐廳經理控偷竊爆罵戰

福建廈門一名女大生日前上網控訴，在學校餐廳購買2個便當拿了6雙免洗筷，被餐廳經理當場怒斥偷竊，雙方發生激烈爭執還報警處理，最終校方介入讓餐廳經理私下道歉。
網傳影片中，一名白衣男子與一名女大生爭吵不休，男子稱「你這屬於違法了，你懂不懂」，女生則反稱「我哪裏違法了，違哪門子法」，男子回應「偷東西啊」，據悉事件發生在20日中午，廈門東海職業技術學院2樓學校餐廳。
該餐廳被偷了1,500個勺子
綜合內媒報道，該名女大生在餐廳買了兩個便當，順手拿走6雙免洗筷，被餐廳經理拽住不讓離開，要女大生放下筷子。女大生則多次跟經理說明，她買的是兩份飯，不是一個人吃，涉事經理當眾稱「筷子是他的私人物品」，女大生是在「偷食堂的東西」。
雙方你一言、我一句，爭執不下，餐廳經理揚言報警，女大生也不甘示弱，拿起手機撥打110報案，待員警到場，男子氣憤表示該餐廳被偷了1,500個勺子，不能放任這種行為，拒絕道歉。
改由專人分發筷子
最終在學校領導出面溝通，經理私下道歉，據悉該餐廳現已不讓學生自取餐具，改由專人分發筷子，一份飯限拿一雙。《燃新聞》21日報道，有知情者稱當事女生不接受私下道歉，要求公開道歉。目前學生工作處老師正與學生和家長溝通，市教育局也將做相應瞭解，學校會跟進處理好此事。
多拿筷子是佔小便宜還是小事一樁？為此內地網友反應兩極，有人認為「一雙筷子成本很低，食堂老闆還是格局太小了」、「食堂居然為幾雙筷子說別人偷竊，後來讓專人發筷子，太離譜了」，也有人表示「是宿舍娃6個人吃還是想白嫖留首自己備用心裡清楚」、「換位思考下，如果你是老闆，天天有學生這麼拿，你樂意嗎？」
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