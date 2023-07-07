福建婦信偏方用蜘蛛「以毒攻毒」　被蛇咬孫女即晚發燒滿嘴是血急送醫

孫女被蛇咬傷，祖母卻以為是蜈蚣所致。（圖／翻攝閩南網）

記者李宗芳／綜合報道

福建泉州一名9歲女童日前遭到蛇咬傷，她的祖母並沒有及時帶她去醫院，而是聽信民間偏方，抓了一隻蜘蛛來「吸毒」，不料當晚女童即出現發燒症狀，外加口腔嚴重出血，家人急忙將她送醫救治。

誤以為是蜈蚣咬傷

據《閩南網》報道，張姓女童家住永春縣蘇坑鎮，7月1日當晚9時許，跑到老房子門口牽小狗玩，不想腳底下踩到一個軟軟的動物，當下感到劇痛，但沒看清這動物長啥樣，就哭著跑回家找祖母。

祖母發現孫女右腳背上有個紅色的小傷口，誤以為是蜈蚣咬傷，先用水沖洗傷口，然後想起以前有人說蜈蚣咬傷要抓蜘蛛來治療，就到老房子抓來一隻蜘蛛，放在孫女小腿上「吸毒」。